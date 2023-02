Bei der Stadtgemeinde Melk gelangen zwei Dienstposten zur Besetzung:

Mitarbeiter/in für die Abteilung Finanzen

(39 Wochenstd.)

Mitarbeiter/in für das Standesamt

(28 Wochenstd.)

Als Bewerbungsunterlagen sind erforderlich:

Bewerbungsschreiben mit Begründung zur Eignung für diesen Dienstposten, tabellarischer Lebenslauf und Kopie der Ausbildungs- und Schulabschlusszeugnisse sowie der Geburtsurkunde und des Staatsbürgerschaftsnachweises.

Bewerbungen sind bis spätestens 17.03.2023 an die Stadtgemeinde Melk, Rathausplatz 11, 3390 Melk, oder per E-Mail an personalverwaltung@stadt-melk.at zu richten.

Weitere Informationen zu den offenen Stellen finden Sie auf der Website: www.stadt-melk.at