Bei der STADTGEMEINDE MELK gelangt der Dienstposten einer/s Mitarbeiters/in für die Abteilung

Standesamt

mit einem Beschäftigungsausmaß von 25 Wochenstunden zur Besetzung.

Aufgabengebiet:

Das Aufgabengebiet umfasst alle Angelegenheiten des Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverbandes, insbesondere

Datenpflege des Zentralen Personenstands- und Staatsbürgerschaftsregisters,

Führung der Staatsbürgerschaftsevidenz,

Erstellung von Geburts-, Heirats-, Verpartnerungs- und Sterbeurkunden

enge Zusammenarbeit mit anderen Ämtern auf Bundes-, Landes- und Gemeindeebene

Durchführung von Eheschließungen und Verpartnerungen

Aufnahmebedingungen bzw. Anstellungserfordernisse:

abgeschlossene Schul- und Berufsausbildung

fundierte IT-Kenntnisse (MS Office)

Freude im Umgang mit Kunden, verantwortungsbewusstes selbstständiges Arbeiten sowie Teamfähigkeit Flexibilität und Dienstleistungsorientierung sowie ein einwandfreies Vorleben

Fachprüfung für Standesbeamten- und Staatsbürgerschaftsdienst (wünschenswert)

Bereitschaft zur laufenden Weiterbildung

Berufserfahrung im öffentlichen Dienst, insbesondere im Gemeindedienst, ist von Vorteil, die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, wird erwartet. Es wird zunächst ein befristetes Dienstverhältnis geboten, ein späteres unbefristetes Dienstverhältnis und die Betrauung mit einem Funktionsdienstposten sind möglich.

Anstellung und Entlohnung erfolgen aufgrund der Bestimmungen des NÖ Gemeinde - Vertragsbedienstetengesetzes 1976, LGBI. 2420 i.d.g.F, und des Dienstpostenplanes der Stadtgemeinde Melk (Entlohnungsgruppe 5). Die tatsächliche Einstufung erfolgt nach dem jeweiligen Vorrückungsstichtag.

Ein Wohnsitz im Gemeindegebiet Melk bzw. die Bereitschaft, hier einen Wohnsitz zu begründen, wäre vorteilhaft, ist aber nicht Voraussetzung.

Als Bewerbungsunterlagen sind erforderlich: Bewerbungsschreiben mit Begründung zur Eignung für diesen Dienstposten, tabellarischer Lebenslauf und Kopie der Ausbildungs- und Schulabschlusszeugnisse sowie der Geburtsurkunde und des Staatsbürgerschaftsnachweises, COVID-19-lmpfnachweis.

Bewerbungen sind bis spätestens 14.02.2022 an die Stadtgemeinde Melk, Rathausplatz 11, 3390 Melk, oder per E-Mail an personalverwaltung@stadt-melk. at zu richten. Auskünfte erteilt die Leiterin unseres Standesamtes, Frau Sabine Luger, Tel.: 02752 / 21100-6320.