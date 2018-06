Die Spanische Hofreitschule sucht für das Trainingszentrum Heldenberg in NÖ eine/n engagierte/n

Mitarbeiter/in für die Pferdepflege

Ihre Tätigkeit umfasst als Vollzeitmitarbeiter/in (5 bzw. 6 Tage-Woche mit Wochenend- und Nachtdiensten) unter anderem die Pflege und Fütterung der Pferde, die Säuberung und Instandhaltung der Stallungen und der Reitanlage sowie die Stallaufsicht.



Als unser/e Idealkandidat/in bringen Sie eine abgeschlossene Facharbeiterausbildung sowie mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Pferdepflege mit (Erfahrung mit Hengsten von Vorteil).

Persönlich überzeugen Sie uns durch Ihren außerordentlichen Einsatz, Zuverlässigkeit, Flexibilität, hervorragenden Umgang mit Pferden sowie Ihre Selbständigkeit.

Der monatliche Mindestlohn für die ausgeschriebene Position beläuft sich auf brutto € 1.626,00.



Bitte übermitteln Sie uns Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Foto per Mail an:

heldenberg@srs.at oder an: Spanische Hofreitschule, 3704 Kleinwetzdorf, Heldenbergstraße 30,

z. H. Hermann Illk.