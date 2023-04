Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum sofortigen Einstieg eine/n Mitarbeiter/in im Bereich

Technik/Instandhaltung und Lager

Ihre Aufgaben:

Wartung und Betreuung der Produktionsanlagen und Haustechnik

Koordination und Durchführung von Aktivitäten im Bereich Anlagentechnik und Anlagenoptimierung

Wareneingangskontrolle und -buchungen

Be- und Entladen von LKW

Kommissionierung von Waren

Umsetzung von betriebstechnischen Projekten

Hausmeistertätigkeiten (z.B. Winterdienst)

Wir erwarten:

Ausbildung beispielsweise als Schlosser, Mechaniker oder ähnlich

Sorgfältige, selbstständige und verantwortungsbewusste Arbeitsweise

Fahrerlaubnis B, Staplerschein

Vorteilhaft sind:

Ungarisch- oder Slowakischkenntnisse

Ausbildung zum Dampfkesselwärter

Engagement, Koordinations- und Improvisationstalent

Wenn Sie eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem motivierten Team suchen und Freude am Umgang mit Menschen zu Ihren Stärken zählt, schicken Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an:

UWE Produktions- und Handels GmbH, Betriebsstraße 8, 2421 Kittsee 04855/8111, office@fruechtekueche.at.

Einstufung je nach Berufserfahrung und Qualifikation lt. KV. Überzahlung möglich.