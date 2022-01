Die Donau-Universität Krems ist die führende Universität für Weiterbildung in Europa. Als einzige öffentliche Universität für Weiterbildung im deutschsprachigen Raum ist sie spezialisiert auf die Höherqualifizierung von Berufstätigen und widmet sich in Lehre und Forschung der Bewältigung aktueller und zukünftiger gesellschaftlicher Herausforderungen. Rund 8.000 Studierende aus rund 85 Ländern sind zurzeit in berufsbegleitenden Master-Studien sowie Kurzprogrammen eingeschrieben.

Zur Verstärkung unseres Teams in der Abteilung für Infrastruktur/Dienstleistungseinrichtung Facility Management gelangt folgende Position zur Besetzung:

Mitarbeiter_in im technischen Facility Management (m/w/d)

38,5 Std./Woche Inserat Nr. SB21-0260

Ihre Aufgaben

Bearbeitung (Gebäude-) technischer Anliegen/Anfragen/Schadensmeldungen über das zentrale Ticketsystem

selbstständige Abwicklung kleinerer Projekte im Bereich des technischen Facility Managements

enge Zusammenarbeit mit der Gebäudeverwaltung, dem IT-Support sowie mit externen Dienstleister_innen

eigenständige Betreuung und Weiterentwicklung zentraler technischer FM-Aufgaben wie z.B. dem Zutrittssystem

Konzeption, Erstellung, Aktualisierung und Weiterentwicklung technischer Dokumentationen und Handbücher

Assistenz der Leitung der Dienstleistungseinrichtung Facility Management

allgemeine Organisationstätigkeiten

Unterstützung Uniservice Seminarraumvorbereitung (Tische und Sessel stellen, sonstige Ausstattung nach Anforderung der Lehre vorbereiten)

Ihr Profil

abgeschlossene technische Ausbildung (Lehre, Fachschule, HTL, usw.) oder Gleichwertiges

Berufserfahrung im Bereich Elektrotechnik, HKLS oder Bautechnik von Vorteil

ausgeprägtes Interesse an Gebäude- und Bautechnik

sehr gute IT-Kenntnisse sowie CAD-Kenntnisse wünschenswert

ausgezeichnete Deutschkenntnisse in Wort und Schrift (min. C1)

selbstständige, gewissenhafte und strukturierte Arbeitsweise

Eigenverantwortlichkeit und hohe Problemlösungskompetenz

Teamfähigkeit sowie ausgeprägte kommunikative Fähigkeiten

körperliche Belastbarkeit

Bereitschaft für Wochenenddienste (ca. 1x pro Monat am Samstag und Sonntag von 06:00 Uhr bis 10:00 Uhr)

Ihre Perspektive

Vollzeit (38,5h/Woche - Gleitzeit) bei einem Mindestgehalt von EUR 2.253,42 brutto monatlich auf Vollzeitbasis (Einstufung gem. Dienst- und Besoldungsordnung in D2/1), Bereitschaft zur Überzahlung bei entsprechender Qualifikation und Berufserfahrung

innovatives und modernes Arbeitsumfeld am Campus Krems

sehr gute Weiterbildungsmöglichkeiten im Rahmen der eigenen Studienprogramme, umfangreiches Angebot der betrieblichen Gesundheitsförderung sowie des Campus Sport, eigene Kinderbetreuungseinrichtung „Campus Kids“

Wir freuen uns auf Bewerbungen von Menschen mit Behinderung, welche über das geforderte Profil verfügen. Die Donau-Universität Krems sieht in der Diversität ihrer Mitarbeiter_innen hohes Innovationspotential und bekennt sich zur Vielfalt als leitendes Prinzip.

Bitte beachten Sie, dass für die Aufnahme an der Universität für Weiterbildung Krems / Donau-Universität Krems der Nachweis eines vollständigen Impfschutzes gegen COVID-19 Voraussetzung ist. Ausnahmen gelten, wenn eine Impfung aus medizinischen Gründen nicht möglich ist (Beleg durch fachärztliche Bestätigung). In allen anderen Fällen ist die Aufnahme an der Universität für Weiterbildung Krems / Donau-Universität Krems nur möglich, wenn im Bewerbungsverfahren die Bereitschaft geäußert wird, die Impfung gegen COVID-19 schnellstmöglich nachzuholen. Bei Unterzeichnung des Arbeitsvertrages ist eine entsprechende schriftliche Erklärung zu unterfertigen.

Bitte übermitteln Sie uns Ihre überzeugende Online-Bewerbung bis spätestens 09.02.2022 über unser Online-Tool: https://www.donau-uni.ac.at/jobs