Pro Pet Austria ist ein privat geführtes Unternehmen der Heimtierbranche und produziert hochwertige Fleischsnacks für Hunde und Katzen. Aktuell werden am Standort in Gastern bereits über 200 Mitarbeiter/innen in den verschiedensten Bereichen beschäftigt und es bieten sich hier noch viele spannende Chancen für alle, am Wachstum eines erfolgreichen Unternehmens mitwirken möchten.

Zur Erweiterung unseres Produktions-Teams suchen wir:

Mitarbeiter/in in der Produktverpackung

In dieser Funktion sind Sie in der Endfertigung unserer Produkte tätig.

Unsere Aufgabenstellung:

 Verpacken der Ware sowie Beschickung der Produktionsanlagen

 Bedienung der Produktionsanlagen

 Dokumentation der Produktionsaufträge

 Reinigung der Produktionsanlagen bei Schichtende

 Sicherstellung der festgelegten Qualitätsstandards und Hygienevorschriften

Wir erwarten:

 Bereitschaft zum 3-Schichtbetrieb

 Deutsch in Wort und Schrift

 Fingerfertigkeit

 Eigenständige sowie teamorientierte Arbeitsweise

 Zuverlässigkeit, Einsatzfreude und Ausdauer

 Gewissenhaftigkeit und Genauigkeit

Ihre Chance:

Sie übernehmen ein selbstständiges Aufgabengebiet mit Eigenverantwortung in einer spannenden Zukunftsbranche. Sie haben die Chance, aktiv am Wachstum unseres erfolgreichen Unternehmens mitzuwirken. Dafür bieten wir Ihnen geregelte Arbeitszeiten, eine 5-Tage-Woche, vielseitige Entwicklungsmöglichkeiten, ein sehr gutes Betriebsklima sowie die Sozialleistungen eines modernen Unternehmens..

Wir arbeiten nach den Hygienevorschriften eines Lebensmittelbetriebes.

Das Mindestentgelt für diese Lohnkategorie lt. Kollektiv des Mühlen- und Mischfuttergewerbes beträgt Euro 1.546,86 brutto pro Monat, hinzu kommen Zulagen (Nachtzulagen, etc.) in der tatsächlich geleisteten Höhe.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung und Ihren Lebenslauf:

PRO PET AUSTRIA Heimtiernahrung GmbH

Frau Mag. Sarah Koller

Waidhofner Straße 1, 3852 Gastern

Tel: +43 2864 2545 36

E-Mail: bewerbung.propet@propartner.at

www.propet-austria.com