Die ORTNER GmbH wurde 1983 gegründet und beschäftigt rund 50 Mitarbeiter. Seit 2008 ist sie im Besitz der Schmid Industrie Holding (SIH). Das traditionsreiche Unternehmen steht seit seiner Gründung für die Produktion und technologische Weiterentwicklung von Speicheröfen und weitere Materialien für den handwerklichen Ofenbau.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort eine(n) engagierte(n)

Mitarbeiter/in Instandhaltung, Betriebsschlosser / Haustechniker

Voll- oder Teilzeit

Ihre Aufgaben

;Allgemeine Schlossertätigkeiten

Montage- und Reparaturarbeiten

Instandhaltung und Wartung unserer Produktionsanlagen

Betreuen der Haustechnik

Störungssuche und Behebung

Überwachen und Dokumentieren von Prüfungs- und Wartungsintervalle

Ihre Qualifkationen

zuverlässige, eigenständige und genaue Arbeitsweise

Einsatzbereitschaft, Flexibilität und Teamgeist

Schweißkenntnisse WIG/MAG, Kenntnisse in Bereichen Elektrotechnik, Hydraulik und Pneumatik von Vorteil

Wir bieten

Eine langfristige Tätigkeit in einem zukunftsorientierten Unternehmen

Umfangreiche Einschulung

Eine Voll- oder Teilzeitbeschäftigung (Vollzeit 39 Wochenstunden, Teilzeit je nach Vereinbarung)

Arbeitszeit MO-DO 7:30 Uhr-17:00 Uhr, FR 7:30 Uhr- 11:30 Uhr

Entlohnung im Rahmen des gültigen Kollektivvertrages für das Hafner-, Platten- und Fliesenlegergewerbe. Einstufung je nach beruflicher Qualifikation

Wenn Sie an einer vielseitigen und teamorientierten Aufgabe interessiert sind, dann bewerben Sich sich bitte unter:

ORTNER GmbH

Hürmer Straße 36 A-3382 Loosdorf

T +43 (0) 2754 / 2707

www.ortner-cc.at oder per Mail an: office@ortner-cc.at