Die Universität für Weiterbildung Krems ist spezialisiert auf berufsbegleitende Weiterbildung. Als öffentliche Universität arbeitet sie mit ihrer Expertise in Forschung und Lehre an der Bewältigung gesellschaftlicher Herausforderungen und richtet ihr Studienprogramm danach aus. Mit rund 8.000 Studierenden aus rund 85 Ländern verbindet die Universität für Weiterbildung Krems langjährige Erfahrung in wissenschaftlicher Weiterbildung mit Innovation und höchsten Qualitätsstandards in Forschung und Lehre. Krems liegt in der einzigartigen Natur- und Kulturlandschaft Wachau, 60 km von Wien entfernt.

Das internationale Team des Departments für E-Governance in Wirtschaft und Verwaltung (Fakultät für Wirtschaft und Globalisierung) forscht theoretisch und angewandt zu aktuellen Fragestellungen der digitalen Transformation in Wirtschaft, Verwaltung und Gesellschaft. Unterstützt durch eine moderne Infrastruktur arbeiten wir kollaborativ und zielorientiert in zeitgemäßen, flexiblen Arbeitsformen.

Zur Verstärkung unseres Teams gelangt folgende Position zur Besetzung:

Mitarbeiter_in Projektmanagement und Kommunikation (m/w/d)

40 Std./Woche Inserat Nr. SB22-0103

Ihre Aufgaben

Weiterentwicklung und Koordination von Aktivitäten zur Optimierung der agilen Zusammenarbeit und Projektorganisation im Team

Unterstützung der Projektleitungen in laufenden Projekten und in der Abwicklung von Projektanträgen (z.B. Vertragsgestaltung, Budgetierung und Abrechnung etc.)

Selbstständige Projektabwicklung von internen und externen Veranstaltungen (Konzeption, Planung, Durchführung, inkl. Reporting und Controlling)

Mitarbeit bei der Umsetzung von wissenschaftlichen Kongressen/Konferenzen

Mitarbeit an Kommunikationsaufgaben innerhalb unserer Forschungsprojekte

Erstellen von Berichten und Newsartikeln

Ihr Profil

abgeschlossenes Bachelorstudium, idealerweise im Bereich Projektmanagement oder Kommunikation

erste praktische Erfahrungen mit Projektmanagement- und Kommunikationstools wünschenswert

hohe Organisationsfähigkeit und Lösungsorientierung

sehr gute kommunikative und soziale Kompetenzen

eigenverantwortliche und ergebnisorientierte Arbeitsweise

sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse (beides mind. B2)

Ihre Perspektive

Vollzeit (40 Std./Woche - Gleitzeit) bei einem Mindestgehalt von EUR 2.528,80 brutto monatlich auf Vollzeitbasis (Einstufung gem. Kollektivvertrag der Universitäten §51 VwGr. IIIb), Bereitschaft zur Überzahlung bei entsprechender Qualifikation und Berufserfahrung

innovatives und modernes Arbeitsumfeld am Campus Krems

Möglichkeit zum Homeoffice sowie zum mobilen Arbeiten (im Ausmaß von max. 42% der Arbeitszeit)

sehr gute Weiterbildungsmöglichkeiten im Rahmen der eigenen Studienprogramme, umfangreiches Angebot der betrieblichen Gesundheitsförderung sowie des Universitäts-Sportinstituts (USI), eigene Kinderbetreuungseinrichtung „Campus Kids“ (weitere Informationen bezüglich Anmeldung und verfügbarer Betreuungsplätze sowie FAQs unter: Campus Kids - Universität für Weiterbildung Krems (donau-uni.ac.at)

Wir freuen uns auf Bewerbungen von Menschen mit Behinderung, welche über das geforderte Profil verfügen.

Die Universität für Weiterbildung Krems sieht in der Diversität ihrer Mitarbeiter_innen hohes Innovationspotential und bekennt sich zur Vielfalt als leitendes Prinzip.

Bitte beachten Sie, dass für die Aufnahme an der Universität für Weiterbildung Krems/Donau-Universität Krems der Nachweis eines vollständigen Impfschutzes gegen COVID-19 und dessen Aufrechterhaltung, solange dies die epidemiologische Lage in Österreich erfordert, Voraussetzung sind. Ausnahmen gelten, wenn eine Impfung aus medizinischen Gründen nicht möglich ist (Beleg durch fachärztliche Bestätigung). In allen anderen Fällen ist die Aufnahme an der Universität für Weiterbildung Krems/Donau-Universität Krems nur möglich, wenn im Bewerbungsverfahren die Bereitschaft geäußert wird, die Impfung gegen COVID-19 schnellstmöglich nachzuholen. Bei Unterzeichnung des Arbeitsvertrages ist eine entsprechende schriftliche Verpflichtungserklärung zu unterfertigen.

Bitte übermitteln Sie uns Ihre überzeugende Online-Bewerbung bis spätestens 30.11.2022 über unser Online-Tool: https://www.donau-uni.ac.at/jobs