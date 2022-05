Wir sind österreichweit 30.000 Menschen, die im ländlichen Raum vielfältige Dienste erbringen, die Sinn machen und die Region stärken: von Agrardienstleistungen bis zum Personalleasing, von Gartengestaltung bis zum Winterdienst.

So groß wir als Ganzes sind, so familiär sind wir vor Ort. Für einen Kunden in Trumau suchen wir ab sofort eine/n

Mitarbeiter Kühllager (m/w/d)

Was du tun wirst:

Kommissionieren von Filialbestellungen mittels modernen sprachgesteuerten Systemen.

Transportieren von Waren innerhalb des Logistikzentrums mit elektrisch betriebenen Flurfördersystemen.

Aktives Mitarbeiten in den verschiedenen Lagerbereichen des Unternehmens und Unterstützung des Stammpersonals.

Was du mitbringst:

Eine abgeschlossene Ausbildung wäre von Vorteil. Wichtig ist uns, was du kannst und wie du deine Fähigkeiten im Berufsalltag einsetzt.

Berufserfahrung wäre von Vorteil, ist aber kein Muss. Dir wird dein Umfeld und die Tätigkeiten genau erklärt und du lernst dich somit schnell in die Arbeitsabläufe ein

Damit wir als qualitativer Partner im Bereich Personalleasing punkten können, ist deine Zuverlässig- und Pünktlichkeit das A und O.

Was du davon hast:

Persönliche Betreuung von deinem Maschinenring-Team.

Flexible Zeiteinteilung ist möglich. Deine Dienstpläne bekommst du schon im Vorhinein, um deine Freizeitaktivitäten zu berücksichtigen. Du arbeitest 5x die Woche für circa 5 Stunden täglich.

Bei 20h - Beschäftigung beträgt dein Grundgehalt brutto 1100 €, netto circa 940€ inklusive der gesetzlich vorgeschriebenen Zulagen.

Klingt interessant? - Bewirb dich jetzt online unter www.maschinenring-jobs.at (Jobnummer 11903). So geht es für dich und uns am einfachsten.

Wir freuen sich auf Deine Bewerbung!

Maschinenring Niederösterreich-Wien

Theresa Herzog

Betriebsring 13

2483 Ebreichsdorf

T: 05906038116

theresa.herzog@maschinenring.at