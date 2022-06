Wir sind 30.000 Menschen, die im ländlichen Raum vielfältige Dienste erbringen, die Sinn machen und die

Region stärken: von Agrardienstleistungen bis zum Personalleasing, von Gartengestaltung bis zum Winterdienst.

So groß wir in Österreich sind, so familiär sind unsere Teams vor Ort.

Der Maschinenring Region Weinviertel sucht für 40 Wochenstunden für den Bereich MR Service Verstärkung am Standort Wirtschaftspark 15, 2130 Mistelbach.

Mitarbeiter Kundenbetreuung (m/w/d)

Was du tun wirst: Durch zufriedene Kunden unser Geschäft ausbauen

Du betreust unsere Kunden der Bereiche Winterdienst, Grünraumpflege und Baumdienstleistungen im Innen- sowie Außendienst. Damit wir hier weiterwachsen, baust du bestehende Beziehungen aus und gewinnst neue dazu.

Du erhebst Anforderungen, akquirierst, kalkulierst und schreibst Angebote und stimmst sie mit Kunden ab.

Gemeinsam mit der Disposition organisierst du die Abwicklung der Aufträge.

Du dokumentierst alles Wesentliche gut nachvollziehbar in unseren Systemen. Damit legst du die Basis, dass alle am Auftrag Beteiligten ordentlich arbeiten können.

Über Telefon oder E-Mail kommunizierst du jeden Tag mit zahlreichen Leuten. Dabei offen und freundlich auf Menschen zuzugehen liegt dir.

Was du mitbringst: Freude am Verkaufen und Organisationstalent

Deine Ausbildung ist uns wichtig (kaufmännisch, landwirtschaftlich oder gartenbaulich), am meisten interessiert uns, was du kannst.

Lernen liegt dir. Damit du unsere Kunden über die vielfältigen Dienstleistungen wirklich gut beraten kannst, brauchst du einiges an Detailwissen: vom praktischen Arbeiten bis zum Angebote kalkulieren.

In MS-Office-Programmen wie Excel bist du topfit. Vieles läuft bei uns darüber, ob das Verwalten von Objektlisten oder die Nachkontrolle von Aufträgen.

Du bist hochmotiviert, den Freiraum auszufüllen, den diese Stelle bietet. Du siehst die Arbeit und organisierst dich selbst sehr gut.

Was du davon hast: Großer Gestaltungsraum in einem kleinen, feinen Team

Außerdem: einen hervorragenden Ruf und ein starkes Netzwerk. Wir sind in der Region gut vernetzt, das erleichtert dir die Arbeit.

Sinnvolle Angebote. Du vertrittst Dienstleistungen, die entweder der Sicherheit oder der Lebensqualität von Menschen dienen.

Individuelle Unterstützung für alle, die sich weiterbilden wollen. Bei uns bleibst du fachlich fit und entwickelst dich weiter.

Dein Monatsgehalt beträgt mindestens € 2.200,- brutto bei Vollzeit. Ob bzw. wie viel es für dich mehr sein kann, hängt von deiner Qualifikation und Erfahrung ab.

Klingt reizvoll? Dann bewirb dich gleich online unter Job Nr. 12168 auf www.maschinenring-jobs.at. Wir freuen uns auf dich.

Maschinenring-Service NÖ-Wien "MR-Service" eGen

Julia Aschauer

Mold 72

3580 Horn

julia.aschauer@maschinenring.at