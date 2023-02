Wir suchen BROTFANS und solche, die es noch werden wollen!

Foto: Szihn

Unser Familienbetrieb besteht seit 1961 und wird seit dem Jahr 2000 in zweiter Generation von Stefan und Alexandra Szihn geführt. Mittlerweile gibt es uns an vielen fixen und mehreren mobilen Verkaufsstationen in Wien-Liesing, Himberg, Perchtoldsdorf, Schwechat, in Maria Enzersdorf/Südstadt und bald auch in Breitenfurt bei Wien.

Dank des konsequenten Festhaltens am traditionellen Bäckerhandwerk und unserem hervorragenden Team aus engagierten Menschen sind wir als Handwerksbäckerei eine fixe Größe in unserer Region geworden.

Lernen Sie uns kennen und werden Sie Teil unserer wachsenden Szihn Familie!

Mitarbeiter für Verkauf & Service (m/w/d)

Vollzeit/Teilzeit/geringfügig beschäftigt

Sie lieben den täglichen Kundenkontakt und haben schon Erfahrungen im Verkauf und im Service gesammelt – in einer Bäckerei oder einer ähnlichen Branche.

Sie legen großen Wert auf Ihr gepflegtes Äußeres, verfügen über gute Deutschkenntnisse und sind stets motiviert, Neues dazuzulernen.

Sie sind gerne Teil eines familiären Betriebs, wo familiäre Werte wie gegenseitige Wertschätzung zählen.

Sie mögen die eigenständige Arbeit und gleichzeitig ist es Ihnen wichtig, Teil eines motivierten Teams zu sein.

Das sind Ihre Aufgaben:

Sie sind für das Erscheinungsbild und die Präsentation unserer Produkte zuständig.

Eine Ihrer Hauptaufgaben ist die professionelle Beratung und Bedienung unserer Kund:innen.

Sie übernehmen auch händische Tätigkeiten, wie zum Beispiel das Fertigbacken unserer Teiglinge, die Veredelung von Backwaren und die Zubereitung von Kaffee, Snacks und Speisen (Gastrofilialen).

Sie sorgen für Sauberkeit und Ordnung in den Filialen.

Wir bieten:

Ein familiäres Arbeitsumfeld und ein tolles Betriebsklima.

Ein abwechslungsreiches Aufgabengebiet und Weiterbildungsmöglichkeiten.

Persönliche Wertschätzung und Flexibilität bei Arbeitszeiten.

Eine attraktive Entlohnung mit Überstundenzuschuss und Zulagen für Sonntage und Feiertage.

Interessante Mitarbeiterrabatte und monatliche Einkaufsgutscheine.

Einsatzort Wiener Filialen, Breitenfurt bei Wien, Maria Enzersdorf/Südstadt Zeit Vollzeit (40 Wochenstunden) bei einer 5-Tage-Woche, Teilzeit, geringfügig beschäftigt Start Nach Vereinbarung Entgelt Im Verkauf gilt die Bezahlung nach Bäcker-Kollektivvertrag PLUS gesetzlicher Zulagen und Überstundenauszahlung sowie Zulagen für Sonn- und Feiertage. Bruttoentgelt ab 1.709,10 € Vollzeitbasis - höhere Entlohnung abhängig von Vordienstzeiten und Ausbildung. Sonstiges Gute Deutsch- und Rechenkenntnisse sowie die Bereitschaft zu Wochenend- und (zeitweisen) Frühdiensten ab 5 Uhr (werden als Zulagen honoriert) setzen wir voraus.

Sind Sie auf der Suche nach einer spannenden neuen Herausforderung? Dann bewerben Sie sich gleich online auf https://www.szihn.at/karriere/online-bewerbung oder senden Sie uns Ihre Unterlagen direkt an karriere@szihn.at