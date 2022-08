Wir sind 30.000 Menschen, die im ländlichen Raum vielfältige Dienste erbringen, die Sinn machen und die Region stärken: von Agrardienstleistungen bis zum Personalleasing, von Gartengestaltung bis zum Winterdienst.

So groß wir als Ganzes sind, so familiär sind wir vor Ort. Wir suchen mit sofortigen Eintritt einen Mitarbeiter (m/w/d) für das Ersatzteillager eines Kunden in Bisamberg.

Mitarbeiter (m/w/d) im Ersatzteillager

Was du tun wirst:

Mit dem Computer übernimmst du Wareneingänge/-ausgänge und hältst den Lagerstand im Auge.

Lagerverwaltung - jedes Stück hat seinen Platz. Du kümmerst dich um die Ordnung im Lager.

Du bist du die Ausgabe von Ersatzteilen und für die Nachbestellungen verantwortlich.

Wareneingang/Warenübernahme - du gleichst die Ware mit dem Lieferschein ab und lagerst alles fachgerecht ein.

Was du mitbringst:

Wenn du bereits Erfahrungen im Bereich Lager/Logistik sammeln konntest ist das ideal, dann kannst du deine Aufgaben mit Sicherheit bestens umsetzen.

Auch ohne Vorerfahrungen aber mit etwas handwerklichem Geschick und technischen Verständnis meisterst du deine täglichen Aufgaben.

Du besitzt den Führerschein der Klasse B und ein eigenes Auto.

Gute Deutschkenntnisse und die Fähigkeit, die Anweisungen deiner Aufgaben verstehen zu können - so können Missverständnisse vermieden werden.

Was du davon hast:

Einschulung. Du bekommst eine sorgfältig geplante Einschulung zur erfolgreichen Umsetzung deiner neuen Herausforderung.

Kleidung. Arbeitskleidung und Schutzausrüstung wird von uns frei zur Verfügung gestellt.

Aussicht auf Übernahme. Es besteht die Möglichkeit zur Aufnahme in das Stammpersonal des Kunden.

Kommunikation: Du hast bei uns immer einen fixen Ansprechpartner im Maschinenring-Team.

Faire Entlohnung. Für diese Position gilt ein Bruttomindestmonatslohn von EUR 2.300,00 auf Vollzeitbasis. Ob und wieviel es für dich mehr sein kann hängt von deiner Qualifikation und Erfahrung ab.

Klingt reizvoll? Dann bewirb dich jetzt gleich online unter Job Nr. 12895 auf www. maschinenring-jobs.at. Wir freuen uns auf dich!

Maschinenring Region Weinviertel

Veronika Kautz

Wirtschaftspark 15

2130 Mistelbach

T: 059 060350-31

personal.regionweinviertel@maschinenring.at