Wir sind 30.000 Menschen, die im ländlichen Raum vielfältige Dienste erbringen, die Sinn machen und die Region stärken: von Agrardienstleistungen bis zum Personalleasing, von Gartengestaltung bis zum Winterdienst.

So groß wir in Österreich sind, so familiär sind unsere Teams vor Ort.

Der Maschinenring Wiener Becken mit Bürostandort 2483 Ebreichsdorf, Betriebsring 13 sucht eine/n

Mitarbeiter Personalbetreuung und Verrechnung (m/w/d)

Was du tun wirst: Einteilung und Recruiting von Mitarbeitern, Verrechnung auf Aufträgen

Du schreibst Stelleninserate, unterstützt das Bewerbermanagement und führst Vorstellungsgespräche mit potenziellen neuen Mitarbeiter*innen.

In Zusammenarbeit mit unserem Team teilst du die Dienstnehmer*innen ein.

Du erstellst die monatliche Leistungserfassung und -verrechnung unserer Mitarbeiter*innen.

Du bearbeitest unsere Aufträge im Bereich Personaldienstleistung und Forst, kümmerst dich um deren Verrechnung und kontrollierst eingehende Rechnungen.

Du betreust unsere Social-Media-Kanäle und kümmerst dich darum, dass dort regelmäßig neue Beiträge zu sehen sind.

Was du mitbringst: Organisationstalent, Teamfähigkeit und eigenständige Arbeitsweise

Idealerweise bringst du eine kaufmännische Ausbildung und bist in MS-Office-Programmen wie Excel topfit.

Du arbeitest sehr sorgfältig und eigenständig.

Was du davon hast: Eigenständigkeit und Flexibilität in einem Job mit Sinn

Du arbeitest in einem kleinen und sehr kollegialen Team, gut vernetzt in der Region.

Ob kurzfristiger Urlaub oder flexible Arbeitszeiten: In unseren Teams finden wir im Gespräch für jedes Anliegen eine Lösung.

Du möchtest dich weiterbilden? Bei uns erhältst du die Unterstützung dafür! Du bleibst bei uns fachlich fit und entwickelst dich weiter.

Dein Monatsgehalt beträgt mindestens € 2.100,- brutto bei Vollzeit. Ob bzw. wie viel es für dich mehr sein kann, hängt von deiner Qualifikation und Erfahrung ab.

Klingt reizvoll? Dann bewirb dich gleich online unter Job Nr. 15478 auf www.maschinenring-jobs.at. Wir freuen uns auf dich.

Dein Kontakt

Maschinenring-Service NÖ-Wien eGen

z.Hd. Frau Julia Aschauer MA

Mold 72, 3580 Horn

Tel.: +43 59060 30057

jobs.noe@maschinenring.at

www.maschinenring-jobs.at