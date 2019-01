VFI GmbH ist Österreichs führendes Unternehmen im Bereich der Produktion von Speiseölen und Speisefetten. Mit unseren Qualitätsprodukten Bona, Kronenöl, Ceres, Frivissa und Estermann und sind wir in Österreichs Küchen zu Hause. Für unser Presswerk in Ennsdorf suchen wir:

Mitarbeiter Verladung und Saatmanagement (m/w)

Dienstort Ennsdorf

Ihre Aufgaben:

Ordnungsgemäße Durchführung der Presskuchen- und Öl-Verladungen

Probenentnahme und Wareneingangskontrolle bei Saat-Anlieferungen

Erfassung und Eingabe im EDV-System

Pflege und Wartung der technischen Anlage

Ihre Stärken:

Technische Kenntnisse oder Erfahrung im Silo- und Verladebetrieb

EDV-Kenntnisse

Bereitschaft zur Arbeit im Schichtbetrieb

genauer Arbeitsstil und hohes Qualitätsbewusstsein

Rasche Auffassungsgabe und Teamfähigkeit

Staplerschein von Vorteil

Wir bieten:

Eine interessante Aufgabe in einem neuen und modernen Arbeitsumfeld

Angebote zur fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung

Brutto-Monatsentgelt beträgt € 1.900,- zzgl. Schichtzulagen, Überzahlung je nach Qualifikation und Berufserfahrung möglich.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung

VFI GmbH

Wirtschaftsparkstraße 7/1, A-4482 Ennsdorf

Herr Bernd Riedl: b.riedl@vfi.co.at

VFI Firmenporträt

VFI ist ein österreichisches Familienunternehmen und führend bei der Produktion von Speiseölen in Österreich. Die bekannten Marken Bona, Kronenöl, Osolio, Frivissa und Ceres kommen alle von VFI. Darüber hinaus stellt VFI noch viele weitere Öle für Handel Gastronomie und Lebensmittelindustrie her. Spezialprodukte wie z.B. Bio Pflanzenfette für Säuglingsmilch werden nach ganz Europa und darüber hinaus exportiert. Produziert wird an den Standorten Ennsdorf NÖ und am Firmensitz Wels OÖ.VFI beschäftigt in Ennsdorf Mitarbeiter/innen für die Ölpressung und das Saat- und Verlademanagement. In Wels befindet sich die Raffinerie und die 19 Abpacklinien und die Instandhaltung der Anlagen. Neben der Produktion sind in Wels Fachkräfte im Labor, in der Instandhaltung, im Lagermanagement, in der Verwaltung, in der Entwicklung und im kommerziellen Bereich beschäftigt.

VFI GmbH

Inhaber: Familie Rauch

Gründung. 1972

Standorte: Wels OÖ, Ennsdorf NÖ

Geschäftsführung: Wolfgang Ahammer, Matthias Lachner, Florian Rauch

Mitarbeiter/innen: 180

Umsatz: 160 Mio. €

Absatz: 120.000 Tonnen Produkt