Die Gemeinde Göttlesbrunn-Arbesthal liegt in nahezu unberührter Natur am Schüttenberg mit Blick ins Leithagebirge und zum Schneeberg. Für Aufgaben in der Gemeindeverwaltung suchen wir ab dem 1.1.2019 eine/einen

MitarbeiterIn

IHRE AUFGABEN

Sekretariatsaufgaben für den Bürgermeister und den Amtsleiter

Durchführung, Überwachung und Kontrolle aller Buchhaltungsaufgaben

Betreuung und laufende Aktualisierung der Homepage

Gestaltung der Gemeindezeitung

Allgemeine Verwaltungstätigkeiten

Mitwirkung bei Aufgaben wie Wahlen/Volksbegehren/Abendterminen/Sitzungen

UNSERE ERWARTUNGEN

Kaufmännische Schulausbildung (HAK, HAS oder kfm. Lehre)

Ausgezeichnete EDV - Kenntnisse (Word, Excel, Outlook, etc….)

Ausgezeichnete Sprachkenntnisse (Deutsch) in Wort und Schrift

Erfahrung in der Buchhaltung

idealerweise Berufserfahrung im Gemeindedienst, keine Voraussetzung

Führerschein B und Verfügbarkeit eines eigenen Autos

Bereitschaft zur Ablegung der Gemeindedienstprüfung innerhalb von 3 Jahren

österreichische Staatsbürgerschaft

bei männlichen Bewerbern abgeleisteter Präsenz- bzw. Zivildienst

einwandfreies Vorleben (Strafregisterbescheinigung)

Teamfähigkeit und freundliche Umgangsformen

Eigenverantwortung und Selbständigkeit



BESCHÄFTIGUNGSAUSMASS UND ENTLOHNUNG

Die Anstellung und Entlohnung erfolgt nach den Bestimmungen des NÖ Gemeinde- Vertragsbedienstetengesetzes 1976, Entlohnungsgruppe 5, für 40 Wochenstunden/Vollzeit; Einstufung bzw. Entlohnung erfolgt im gesetzlichen Ausmaß entsprechend der Vorbildung.



Wenn Sie Interesse an dieser Aufgabe haben, richten Sie Ihre Bewerbung bitte bis zum 31. Juli per Mail an Frau Mag. Laufer. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung und versichern Ihnen höchste Vertraulichkeit.

0316/39 33 39

manuela.laufer@laufer.co.at

www.laufer.co.at