Die Stadtgemeinde Melk schreibt nachstehende Stelle zur Besetzung aus:

MitarbeiterIn – Abteilung Bautechnik & Baurecht

Wir wenden uns an InteressentInnen mit fundierten Kenntnissen im kommunalen Hoch- oder Tiefbau, den damit verbundenen Ausschreibungen, Kostenkontrollen und Abrechnungen sowie der ÖBA, der Begleitung der behördlichen Verfahren und allen dazugehörigen Tätigkeiten.

Sie überzeugen durch fachliche und soziale Kompetenz und verfügen über eine ausgeprägte Einstellung zur Teamarbeit. Kommunikationsfähigkeit, Verhandlungsgeschick, Flexibilität und Belastbarkeit ergänzen Ihr persönliches Profil. Ein Wohnsitz bzw. die Wohnsitzgründung im Raum Melk ist vorteilhaft.

Ihr Aufgabenbereich umfasst die Mitarbeit in der Abteilung Bautechnik und Baurecht (BTR), Aufgaben wie z. B.: Hoch- und Tiefbau, ÖBA und Ausschreibung von Infrastrukturbaustellen, sowie die Katastererstellung und –wartung, GIP (GraphenIntregrationsProgramm), Bautechnik, CAD-Planung. Darüber hinaus erwarten wir eine Bereitschaft zur laufenden Weiterbildung (im eigenen Fachbereich). Berufserfahrung (3 Jahre, mit ÖBA und Bauleitung), gute EDV-Kenntnisse setzen wir ebenso voraus wie Matura HTL-Hoch- oder Tiefbau.

Es wird zunächst ein befristetes Dienstverhältnis auf Basis 39 Wochenstunden angeboten, ein späteres unbefristetes Dienstverhältnis ist möglich.

Anstellung und Entlohnung erfolgen aufgrund der Bestimmungen des NÖ Gemeinde - Vertragsbedienstetengesetzes 1976, LGBl. 2420 i.d.g.F, und des Dienstposten-planes der Stadtgemeinde Melk (Entlohnungsgruppe 6). Die Entlohnung beträgt daher derzeit mindestens € 2.039,20 brutto. Die tatsächliche Einstufung erfolgt nach dem jeweiligen Vorrückungsstichtag.

Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte unter Beifügung eines tabellarischen Lebenslaufes (inkl. Ihrer bisherigen Tätigkeiten und Aufgabenbereiche) bis längstens 05.04.2019 an die Stadtgemeinde Melk, Abteilung Finanzen und Immobilien, Personalverwaltung, z.H. Horst Langer, Rathausplatz 11, 3390 Melk oder per Mail an horst.langer@stadt-melk.at.

ÖFFENTLICHE STELLENAUSSCHREIBUNG

STADT MELK