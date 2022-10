Als Bio-Saatgutunternehmen mit Sitz im Waldviertel sind wir seit 1998 in der biologischen Saatgutproduktion- und Sortenzüchtung tätig und suchen ab sofort eine(n)

Mitarbeiter(In) für die Leitung unseres Verkaufsteams.

Es erwartet Sie eine interessante, verantwortungsvolle Tätigkeit in einem Betrieb, in dem Teamarbeit großgeschrieben wird.

Weitere Informationen: www.reinsaat.at

Bewerbungen mit Lebenslauf, Motivationsschreiben und Zeugnissen bitte schriftlich an verwaltung@reinsaat.at oder per Post an:

ReinSaat GmbH, z.H. GF Maria Bödecker, St. Leonhard am Hornerwald 69, 3572 St. Leonhard/HW

Informationen zur Entlohnung (gem. GlBG 2011), Bruttogehalt € 2.500 auf Basis 40 Wochenstunden, (je nach Qualifikation Überzahlung möglich)