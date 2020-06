Nachtschichtmeister (m/w)

Sie sind eine einsatzfreudige und flexible Persönlichkeit und schätzen selbstständiges Arbeiten. In der Nachtschicht (Linie 1) bieten wir Ihnen eine neue Herausforderung.

HAUPTAUFGABEN

Als Führungskraft sind Sie Ansprechpartner für Ihre MitarbeiterInnen, unterstützen sie in ihrem täglichen Arbeitsumfeld und führen gemäß unserer Führungsgrundsätze. Des weiteren sind Sie zuständig für die Organisation und Steuerung des Produktionsablaufes und für die Einhaltung der Arbeitspläne und Arbeitsprogramme (BDE und SAP). Sie koordinieren die Arbeiten verschiedener Teams und unterstützen die Umsetzung des Geberit Produktionssystems. In enger Zusammenarbeit mit den Unterstützungsbereichen sorgen Sie für einen reibungslosen Ablauf von allen Produktionsprozessen und übernehmen die Verantwortung zur Einhaltung des Kostenbudgets.

PROFIL

Nach Abschluss einer technischen Ausbildung (z.B. Schlosser, Elektriker, Maschinenmechaniker) haben Sie die Meisterausbildung im technischen Bereich bereits erfolgreich abgeschlossen. Sie besitzen gute Kenntnisse in der Unternehmenssoftware SAP sowie MS-Office. Ihre soziale Kompetenz, Belastbarkeit, Zuverlässigkeit sowie Teamfähigkeit runden Ihr Profil ab. Informations- und Kommunikationsfähigkeit gehört zu Ihren Stärken. Entwicklungsbereitschaft und Veränderungswillen sowie die Bereitschaft zur Übernahme von Führungsverantwortung setzen wir voraus.

BEWERBUNG

Wir bieten Ihnen die Perspektiven eines erfolgreichen Unternehmens und ein äußerst vielfältiges Aufgabengebiet, eine offene, motivierende Arbeitsatmosphäre sowie ausgezeichnete Sozialleistungen. Aus gesetzlichen Gründen sind wir verpflichtet darauf hinzuweisen, dass das kollektivvertragliche Mindestgehalt für diese Position bei monatlich € 3.545,10 € brutto) liegt. Bei entsprechender Erfahrung und Qualifikation besteht auf alle Fälle die Bereitschaft zur Überzahlung. Interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Online-Bewerbung.



KONTAKT Geberit Produktions GmbH & CoKG

Frau Sonja Lahner

T: +43 2742 401 1003

