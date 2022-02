G4S ist als Teil der Allied Universal Gruppe mit etwa 800.000 Mitarbeiter:innen das weltweit größte Unternehmen im Bereich der Integrierten Mensch/Technik Sicherheitslösungen. In Österreich zählen wir mit etwa 3.000 Mitarbeiter:innen zu den führenden Sicherheitsunternehmen des Landes. Unser breites Portfolio im Bereich der Sicherheitstechnologie in Verbindung mit einer starken Präsenz von Sicherheitspersonal in allen Bundesländern Österreichs ermöglichen uns die bestmögliche und kosteneffizienteste Sicherheitslösung für unsere Kund:innen zu entwickeln.

OBJEKTLEITER (M/W) VOLLZEIT

St. Pölten

IHRE AUFGABEN

Effiziente und kostenbewusste Personaleinsatzplanung

Operative Steuerung und Optimierung der internen Arbeitsabläufe

Sicherstellung einer effizienten und effektiven Organisation

Führung, Förderung und Motivation der Mitarbeiter:innen Ihres Bereichs

Qualitäts- und Reklamationsmanagement

IHRE QUALIFIKATION

Fit im Umgang mit betriebswirtschaftlichen Kennzahlen, Kosten-Management und Reporting

Erfahrung und Kompetenz in der Mitarbeiter:innenführung sowie Personaleinsatzplanung

Gute analytische Fähigkeiten

Hohe Kunden- und Serviceorientierung mit pro-aktivem Support

Eigenverantwortliche und zielorientierte Arbeitsweise

Anpackende, initiative und teamfähige Persönlichkeit

Führerschein der Klasse B

IHRE BENEFITS

Spannendes und innovatives Arbeitsumfeld

Einzigartiger Teamgeist

Abwechslungsreiches Aufgabengebiet

Flexible Arbeitszeiten mit der Möglichkeit für Home-Office

Weiterentwicklungsmöglichkeiten

Mitarbeiter:innenvergünstigungen

IHRE FRAGEN AN:

Ines Morawek, BA

ines.morawek@at.g4s.com

+ 43 664 801 49 1650

Für diese Position bieten wir ein monatliches Entgelt von mindestens € 2.800 brutto auf Basis Vollzeit (40 Stunden). Eine marktkonforme Überzahlung ist möglich und richtet sich nach Ihrer Qualifikation und Erfahrung.

