Apotheke zum Mohren seit 1884 in Oberpullendorf.

Werden Sie Teil eines kompetenten Teams aus Pharmazeuten und fachkundigen Mitarbeitern.

Wir suchen zur Verstärkung

1 Pharmazeutisch-kaufmännisch(er)e Assistent/in

zum sofortigen Eintritt.

Lehrabschluss und Praxis sind unbedingt erforderlich.

Eine freundliche, teamorientierte und kommunikative Art setzen wir voraus. Vollzeit aber auch Teilzeit möglich.

Die Arbeitseinteilung erfolgt in Absprache bzw. nach Dienstplan im Rahmen der Öffnungszeiten (Montag bis Freitag 8.00 - 13.00 & 14.00 - 18.00, Samstag 8.00 - 12.00 Uhr).

Entlohnung laut Kollektivvertrag für PKA und geprüfte Apothekenhelfer/innen.

Sie möchten in einer modernen Apotheke arbeiten, in einem engagierten Team und mit gutem Betriebsklima?

Sie Sind an abwechslungsreichen Tätigkeiten interessiert, arbeiten gerne selbstständig und sind stressresistent - dann schreiben Sie uns - per Post zH Frau Claudia Böhm oder per eMail an claudia.boehm@apotheke-oberpullendorf.at.

Apotheke zum Mohren KG

Mag. pharm. Alfred Szczepanski

Schloßplatz 1, 7350 Oberpullendorf

Tel.: 02612/42339, Fax-DW: 7

www.apötheke.at