Physiotherapeut/in für die Bereiche Gesundheitsvorsorge Aktiv und Rehabilitation

Der Sonnberghof in Bad Sauerbrunn ist mit 121 Betten die größte Einrichtung für onkologische Rehabilitation in Österreich. Er steht gemeinsam mit dem angrenzenden Kur- und Gesundheits- zentrum Bad Sauerbrunn unter der Trägerschaft der VAMED, dem größten privaten Betreiber von Rehabilitationskliniken in Österreich.

IHRE HERAUSFORDERUNG:

Durchführung aller physiotherapeutischen Behandlungsmethoden bei Patienten des Stütz-und Bewegungsapparates und bei Patienten mit onkologischer Erkrankung

Aufbau neuer patientenorientierter Wege im Rehabilitationsprozess

Präsenz und Mitarbeit in sämtlichen physiotherapeutischen Bereichen

Mitarbeit und Eigeninitiative

IHR PROFIL:

Abgeschlossene Ausbildung als Physiotherapeut und staatl. Anerkennung

Fundierte Kenntnisse im Bereich Physiotherapie

Erfahrung im Umgang mit Patienten

Bereitschaft zur Fortbildung gemäß Berufsgesetz und internem Erfahrungstausch

Offenheit gegenüber Innovationen innerhalb des medizinischen Konzepts

Engagement, Flexibilität und Teamfähigkeit

Nachweis über die Eintragung im Gesundheitsberuferegister

IHR EINSATZORT:

Bad Sauerbrunn

UNSER ANGEBOT:

Vollzeitanstellung mit 40 Wochenstunden in Form einer 5-Tage-Woche (Mo.-Sa. im Wechseldienst lt. Dienstplan) ab SOFORT - Teilzeitanstellung möglich

Rahmenbedingungen eines Unternehmens im Umfeld eines internationalen Konzerns

Eigenverantwortungsvolles Arbeiten in einem interdisziplinären Team

Für diese Position gilt ein Mindestgehalt ab € 2.321,50 brutto/Monat (Vollzeitbasis). Geboten wird eine von Qualifikation und Erfahrung abhängige marktkonforme Überzahlung.

INTERESSIERT? Dann freuen wir uns, Sie kennen zu lernen.

Heilbad Sauerbrunn Betriebsgesellschaft m.b.H. | Hartiggasse 4 | 7202 Bad Sauerbrunn

www.heilbad-sauerbrunn.at

www.dersonnberghof.at