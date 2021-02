Im Rehabilitationszentrum Hochegg gelangen Stellen für

Physiotherapeut*innen

ab sofort zur Besetzung.

Indikationsschwerpunkte:

Herz-Kreislauf-Erkrankungen

Atemwegserkrankungen

Ihr Profil:

engagierte, selbstständige Betreuung der Patient*innen

Einsatzbereitschaft und Freude an konzeptioneller und innovativer Arbeit im Team

Zielstrebigkeit, Ausdauer, Flexibilität und Teamgeist

vorzugsweise Erfahrung bei der Behandlung von Patient*innen mit obigen Indikationsschwerpunkten

Bereitschaft zu konsequenter Weiterbildung

Wir bieten Ihnen eine sehr interessante, abwechslungsreiche und selbstständige Tätigkeit mit sehr gutem Betriebsklima und kollegialer und offener Arbeitsatmosphäre, Weiterbildungsmöglichkeiten, günstige Verpflegung und kostengünstige Wohnmöglichkeiten.

Die Anstellung erfolgt nach der Dienstordnung A für die Angestellten bei den Sozialversicherungsträgern Österreichs, Gehaltsgruppe II, Dienstklasse C.

Das monatliche Mindest-Bruttoentgelt bei 40 Wochenstunden beträgt EUR 2.757,00. Durch Anrechnung von Vordienstzeiten kann sich ein höherer Bezugsanspruch ergeben.

Wenn Sie Interesse an einer Mitarbeit in unserem Team haben, richten Sie Ihre Bewerbung mit aussagekräftigen Unterlagen an:

SKA-RZ Hochegg

zH Herrn Prim. Dr. Winkler Roland

Friedrich-Hillegeiststraße 2, 2840 Grimmenstein

Tel.: 02644/6010-42205, E-Mail: roland.winkler@pv.at