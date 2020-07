Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum ehest möglichen Eintritt

eine/n PKA

mit abgeschlossener Ausbildung

und Erfahrung in der öffentlichen Apotheke (8-10/10-Dienst).

Wir sind eine gut eingebürgerte Apotheke in Weitra mit großem Produktportfolio und bieten eine schöne, abwechslungsreiche und anspruchsvolle Tätigkeit in einem netten Team. Wichtig sind uns die Freude an selbstständigem, verantwortungsvollem Arbeiten und eine positive Ausstrahlung.

Mindestgehalt lt. Kollektivvertrag EUR 1.782,– (bei 40 Stunden).

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung per Email an: office@apotheke-weitra.at