In Podersdorf am See entsteht etwas Großartiges.

PODOBEACH (Camping und Erlebnisbad) baut seine Stellung als TOP-Spot für Ausflugs- und Urlaubsgäste massiv aus. Dazu braucht es vor allem eines: motivierte und engagierte Mitarbeiter, die unsere Vision mit uns teilen.

Deshalb hätten wir DICH gerne mit dabei!

MEHR ALS EIN ARBEITSORT!

Ok, Arbeit bleibt Arbeit. Aber wer kann schon behaupten „ich arbeite an einem der schönsten Orte Österreichs“? Das klingt doch ganz cool. Das ist es auch.

MEHR ALS EINFACH NUR EIN JOB!

Dazu beitragen, tausenden Menschen täglich eine Freude zu bereiten. Sich einbringen können, Teil einer besonderen Entwicklung werden. Das klingt nach viel Arbeit, aber auch nach Freude, Bestätigung und Zufriedenheit. Das ist es auch.

MEHR ALS NUR KOLLEGEN!

Kollegen, die füreinander einspringen, Probleme gemeinsam lösen. Vorgesetzte, die immer ein offenes Ohr für Anliegen haben. Das klingt nach Familie. Das sind wir auch.

Derzeit suchen wir in folgenden Bereichen:

Restaurant-Teamleiter/in Küche

ganzjährig – Vollzeit

Restaurant-Teamleiter/in Service

ganzjährig – Vollzeit

Strandbad Inkasso

Mai bis September – 30 Std/Woche

Bademeister/in

Mai bis September – Vollzeit

Event und Animation

Mai bis September – Voll- oder Teilzeit

Strand- bzw. Campingwart

ganzjährig – Vollzeit

Reinigungskraft

Mai bis September – Voll- oder Teilzeit

Die Details findest du auf unserer Website unter www.podersdorfamsee.at – Du kannst die Unterlagen auch gerne telefonisch (02177/2227) oder per Mail (info@podersdorfamsee.at) anfordern.