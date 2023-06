Wir sind österreichweit 30.000 Menschen, die im ländlichen Raum vielfältige Dienste erbringen, die Sinn machen und die Region stärken: von Agrardienstleistungen bis zum Personalleasing, von Gartengestaltung bis zum Winterdienst.

So groß wir als Ganzes sind, so familiär sind wir vor Ort. Für einen Kunden in Nähe Zwettl suchen wir ab sofort eine/n

Produktionsmitarbeiter im Bereich Agrar (m/w/d)

Was du tun wirst:

Mithilfe beim Sortieren von Kartoffeln

Was du mitbringst:

Genauigkeit

Interesse an agrarischen Produkten

Führerschein B und ein eigenes Fahrzeug

Was du davon hast:

30h/Woche flexibel einteilbar

gute Entlohnung: 2014,00€ brutto/ Monat (auf Basis von Vollzeit)

ein familiäres Betriebsklima

pünktliche Bezahlung

Klingt reizvoll? Dann bewirb dich unter der Jobnummer 11013 auf www.maschinenring-jobs.at oder schick uns ein E-Mail. Du kannst auch gerne unter 0664/4111296 gleich ein Bewerbungsgespräch ausmachen!

Wir freuen uns auf dich!

Dein Kontakt

Maschinenring Zwettl-Weitra

Reinhard Zeilinger

Pater Werner Deibl Strasse 4

3910 Zwettl

T: 06644111296

reinhard.zeilinger@maschinenring.at