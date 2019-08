PRODUKTIONSMITARBEITER/IN

STANDORT HUYCK.WANGNER AUSTRIA, GLOGGNITZ

ANDRITZ ist ein internationaler Technologiekonzern und liefert Anlagen, Systeme, Ausrüstungen und Serviceleistungen für unterschiedliche Industrien. Das Unternehmen gehört zu den Technologie- und Marktführern im Bereich Wasserkraft, in der Zellstoff- und Papierindustrie, der metallverarbeitenden Industrie und Stahlindustrie sowie in der kommunalen und industriellen Fest-Flüssig-Trennung.

UNSER ANGEBOT

Am Standort Gloggnitz in den Abteilungen WEBEREI/KALANDER/NADELEI bieten wir Ihnen eine umfassende und abwechslungsreiche VOLLZEIT-Position im 3-Schicht-Turnus in einem renommierten und zukunftsorientierten Unternehmen sowie Entwicklungsmöglichkeiten.

IHR PROFIL

Abgeschlossene Berufsausbildung

Freude an prozessorientiertem Arbeiten und Interesse an einem selbständigen Aufgabengebiet

Bereitschaft zur Weiterbildung über Produkte, Materialien, verschiedene Produktionsmethoden, Maschinen und Sicherheit

IHRE AUFGABEN

Bedienen und Überwachen von Produktionsmaschinen zur effizienten Herstellung von qualitativ hochwertigen Endlosgeweben innerhalb des vorgeschriebenen Qualitätsstandards und Produktionsplans.

Wir sind gesetzlich verpflichtet für diese Position das kollektivvertragliche Mindestgehalt von brutto € 1.561,-/ Monat anzuführen. Wir bieten jedoch in jedem Fall eine marktkonforme Bezahlung in Abhängigkeit von Qualifikation und Berufserfahrung von zumindest € 2.196,70/Monat in der Einschulungsphase!

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an: bewerbung.AT@huyck.wangner.com

Kontakt: Barbara Eibl

HUYCK.WANGNER AUSTRIA GMBH

Huyckstrasse 1

2640 Gloggnitz

Austria

p: +43 2662 410