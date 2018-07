Klimaschutz ist die Herausforderung der Gegenwart. Und auch eine Frage des Know-hows. Unser Beitrag dazu: EPS-Kunststofftechnologie für die effiziente Dämmung von Gebäuden. Unsere Bewegkraft dahinter: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Verantwortung in jeder Hinsicht leben.

Zur Verstärkung unseres Produktionsteams suchen wir zum baldigen Eintritt eine/n

Produktionsmitarbeiter/in für den Schichtbetrieb

Die Aufgaben

Abfüllung und Einlagerung der Fertigware

Durchführung aller zum Herstellungsprozess gehörenden Arbeitsabläufe

Reinigung des Produktionsbereiches

Die Anforderungen

Facharbeiter (vorzugsweise mechanisch oder elektrisch)

Staplerschein

Bereitschaft zum Schichtdienst

EDV-Grundkenntnisse (MS Office)

Mechanische und elektrische Grundkenntnisse

Sehr gute Deutschkenntnisse

Technisches Verständnis

Zuverlässigkeit

Soziale Kompetenz

Wir bieten eine interessante und verantwortungsvolle Vollzeitbeschäftigung in einem international agierenden Unternehmen. Im Rahmen Ihrer Tätigkeit arbeiten Sie in einem professionellen Team vorwiegend für den Standort in St. Pölten Stattersdorf.

Der Bruttomonatslohn für diese Position beträgt lt. Kollektivvertrag € 2.316,55 exkl. gesetzlicher Zulagen. Für diese Stelle ist außerdem eine Überzahlung vorgesehen. Darüber hinaus bieten wir entsprechende Sozialleistungen, beispielsweise im Rahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung, und eine moderne Unternehmenskultur, welche die gemeinsame Weiterentwicklung der MitarbeiterInnen und des Unternehmens fördert.

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung mit Lebenslauf, Foto und Zeugnissen an:

Sunpor Kunststoff GmbH

z.H. Frau Klara Wagner

Postfach 414

3105 St. Pölten

wagner@sunpor.at

www.sunpor.at