Wir sind österreichweit 30.000 Menschen, die im ländlichen Raum vielfältige Dienste erbringen, die Sinn machen und die Region stärken: von Agrardienstleistungen bis zum Personalleasing, von Gartengestaltung bis zum Winterdienst.

So groß wir als Ganzes sind, so familiär sind wir vor Ort. Für die Weinfüllanlage in Krems suchen mit August wir einen

Produktionsmitarbeiter in Teilzeit- 20h (m/w/d)

Was du tun wirst:

Du bestückst die Anlage mit leeren Weinflaschen oder verpackst und palettierst diese gefüllt und etikettiert.

Die Arbeiten erfolgen immer im 2 Wochen-Takt, sprich 2 Wochen Arbeit und 2 Wochen frei.

Arbeitszeiten Montag bis Donnerstag von 07:00 bis 16:30 Uhr und Freitag bis 12:00 Uhr

Was du mitbringst:

Deine Arbeitsweise ist selbstständig und umsichtig.

Du arbeitest gut und gerne im Team.

Du glänzt mit Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit

Was du davon hast:

Du genießt die Sicherheit eines starken Arbeitsgebers,

Du steigst gut begleitet (wieder) ins Berufsleben ein.

Dich erwarten eine faire und zeitgerechte Bezahlung.

Du arbeitest in deiner Region. So sparst du dir lange Anfahrtswege.

Du genießt den Schutz einer zusätzlichen Unfallversicherung.

Der Lohn beträgt € 13/h brutto. Ob bzw. wie viel mehr es für dich sein kann, hängt von deiner Qualifikation und Erfahrung ab.

Klingt reizvoll? Dann bewirb dich jetzt bevorzugt online unter der Jobnummer 15550 auf www.maschinenring-jobs.at. Wir freuen uns auf dich!

Dein Kontakt

Maschinenring Niederösterreich-Wien

Georg Mößlinger

Lerchenfelderstraße 20

3500 Krems

T: 05906032821

georg.moesslinger@maschinenring.at