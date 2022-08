Wir sind österreichweit 30.000 Menschen, die im ländlichen Raum vielfältige Dienste erbringen, die Sinn machen und die Region stärken: von Agrardienstleistungen bis zum Personalleasing, von Gartengestaltung bis zum Winterdienst.

So groß wir als Ganzes sind, so familiär sind wir vor Ort. Für unseren Kunden in Heidenreichstein suchen wir einen

Produktionsmitarbeiter (m/w/d)

Was du tun wirst:

Du bedienst die Produktionsmaschinen.

Du fertigst Fenster und Türen laut den Aufträgen der Kunden an.

Du arbeitest an deiner Station und führst gewissenhaft deine Aufgaben durch.

Du kontrollierst die Qualität der Produkte.

Was du mitbringst:

Du bist handwerklich geschickt.

Du arbeitest zuverlässig und umsichtig.

Du arbeitest gut und gerne im Team.

Du kannst dich auf Deutsch, in Wort und Schrift, gut verständigen.

Du besitzt einen Führerschein B und ein eigenes Auto.

Was du davon hast:

Einen Job in der Region

Dich erwarten abwechslungsreiche Aufgaben, sowie eine faire und zeitgerechte Bezahlung.

vielseitige Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten

Der Mindestlohn nach KV beträgt € 14,90/h brutto. Ob bzw. wie viel mehr es für dich sein kann, hängt von deiner Qualifikation und Erfahrung ab.

Klingt reizvoll? Dann bewirb dich jetzt bevorzugt online unter der Jobnummer 12701 auf www.maschinenring-jobs.at. Wir freuen uns auf dich!

Dein Kontakt

Maschinenring Waldviertel Nord

Michaela Haslauer

Hans-Kudlich-Straße 2

3830 Waidhofen/Thaya

D: 059060/31230

michaela.haslauer@maschinenring.at