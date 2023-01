Wir sind österreichweit 30.000 Menschen, die im ländlichen Raum vielfältige Dienste erbringen, die Sinn machen und die Region stärken: von Agrardienstleistungen bis zum Personalleasing, von Gartengestaltung bis zum Winterdienst.

So groß wir als Ganzes sind, so familiär sind wir vor Ort. Für einen Kunden in Pöchlarn suchen wir ab sofort eine/n

Produktionsmitarbeiter m/w/d Teilzeit

Was du tun wirst:

Du hilfst in allen Bereichen der Dachziegelproduktion mit

Was du mitbringst:

Führerschein B und eine eigenes KFZ sind notwendig - nur so erreichst du unseren Kunden

Du sprichst gut deutsch und verstehst Arbeitsanweisungen

Die Arbeitszeiten sind unterschiedlich - du bist zeitlich flexibel

Du bist körperllich fit

Was du davon hast:

Zusatzunfallversicherung: Einfach sicher mit dem Schutz einer Zusatzkollektiv-Unfallversicherung.

Hochwertige Arbeits- und Schutzkleidung: Du bekommst eine hochwertige Arbeitskleidung, die dich schützt und mit funktionellen Details ausgestattet ist.

Fairer Lohn und pünktliche Bezahlung: Du erhältst deinen Lohn pünktlich, der Mindestlohn nach KV beträgt € 2.222,-- brutto/Monat auf Basis einer Vollzeitbeschäftigung

Wir haben dein Interesse geweckt ? Dann bewirb dich jetzt unter maschinenring-jobs.at mit der Jobnummer 13905. Wir freuen uns auf Dich!

Dein Kontakt

Maschinenring Niederösterreich-Wien

Gerlinde Horvath

Schrattenbrucker Straße 3, 3390 Melk

D: 05906033810, gerlinde.horvath@maschinenring.at