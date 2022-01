Professionist Chemische Industrie - Hydraulik, Mechanik (m/w/d, Vollzeit)

Synthomer ist ein führender Hersteller von Emulsionen und Spezial-Polymeren. Unsere Produkte finden ihre Anwendung in zahlreichen Industrien, beispielsweise in der Papierindustrie, der Bauchemie und Farbenindustrie oder sind wesentlicher Rohstoff bei der Herstellung von Schutzhandschuhen und medizinischen Geräten. Unseren Mitarbeitern/innen bieten wir eine breite Palette von Vorteilen, basierend auf einem attraktiven Gehalt, das sich an Kompetenz und Erfahrung ausrichtet sowie ein ergebnisabhängiges Bonussystem.

TÄTIGKEITSBESCHREIBUNG:

Selbstständige Inbetriebnahme von mechanischen/hydraulischen Anlagen in chemischer Industrie

Inspektion, Wartung und Störungsbehebung an mechanischen und hydraulischen Einrichtungen

Planung und Durchführung von Instandhaltungs-/Wartungsarbeiten an verfahrenstechn. Anlagen

Erkennen von Verbesserungspotenzialen an den technischen Anlagen im gesamten Betrieb

Planung und Durchführung von Verbesserungsmaßnahmen

Dokumentation von Störungen und Anlagenänderungen

Eigenständige Arbeitsvorbereitung inklusive Verwaltung von Ersatzteilen und Zusammenarbeit mit dem technischen Einkauf

Proaktive Mitarbeit bei Projekten zur Anlagenoptimierung

ANFORDERUNGEN:

Abgeschlossene Ausbildung als Facharbeiter der Metallindustrie oder chemischen Industrie

5 - 10 Jahre Berufserfahrung, vorzugsweise in der chemischen Industrie

Besondere Kenntnisse verfahrenstechnischer Anlagen vor allem Motoren, Pumpen und andere hydraulische Einrichtungen

Ausbildung zum Schweißer von Vorteil

Bereitschaft zur fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung

Computerkenntnisse (Office, SAP)

Fortgeschrittene Kenntnisse zur Sicherheit am Arbeitsplatz

Selbstständiges Arbeiten

Teamfähig, ehrlich, motiviert, genau

Das Mindestentgelt im Kollektivvertrag chemische Industrie ist € 2.711,74 (Vollzeit). Ihre Bewerbung mit vollständigem Lebenslauf senden Sie bitte vorzugsweise per E-Mail an: theresa.sanda@synthomer.com