Die Windkraft Simonsfeld AG ist einer der großen Windstromproduzenten in Österreich. Als innovatives und wachstumsorientiertes Unternehmen sind wir im Zukunftsmarkt erneuerbarer Energien tätig. Wir entwickeln und betreiben Windenergie- und Photovoltaikanlagen in Österreich sowie in ausgewählten europäischen Märkten. Wir leisten einen entscheidenden Beitrag zum Schutz des Klimas und für eine lebenswerte Welt für kommende Generationen.



Wir schaffen Werte für Mensch und Umwelt.

Zur Unterstützung unseres Projektentwicklungsteams suchen wir für unser Headquarter in Ernstbrunn (Bezirk Korneuburg) zum ehestmöglichen Eintritt folgende Position:



Projektentwickler*in für Windenergie



Ihre Aufgaben – gemeinsam etwas bewegen:

Einholung aller notwendigen Genehmigungen für den Bau von Windparks (Widmung, UVP & Materienverfahren)

Koordination aller internen und externen Projektbeteiligten

Interne und externe Projektkommunikation

Auftragsvergabe und -kontrolle

Koordination, Nachverfolgung und Dokumentation der Projektziele und der -milestones

Projektabnahme (Kollaudierung) nach Baufertigstellung

Budgetverantwortung für die eigenen Projekte



Was Sie mitbringen – außer Ihrer Leidenschaft für Erneuerbare:

Einschlägige Berufserfahrung, idealerweise in der Projektentwicklung, Bautechnik oder Elektrotechnik

Zielorientierung und Termintreue

Sehr gute Kommunikationsfähigkeiten und großes Verhandlungsgeschick

Hohes Maß an Selbstorganisation und Eigenmotivation

Strukturiertes und eigenständiges Arbeiten

Verhandlungssichere Deutsch- sowie gute Englisch-Kenntnisse

Technisches Know-how und Interesse an erneuerbaren Energien



Was wir Ihnen bieten – mehr als einen Job mit Sinn:

Verantwortungsvolle Aufgaben mit Gestaltungsmöglichkeit in einem zukunftssicheren Umfeld

Partizipative, vertrauensbasierte und teamorientierte Unternehmenskultur

Modernes Büroumfeld und flexible Arbeitsgestaltung mit Home-Office und Mobile Working

Partnerschaftliche Arbeitsatmosphäre mit kurzen Kommunikationswegen

Top Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten

Zahlreiche Mitarbeiter*innen-Benefits wie unser großer Pool an Elektroautos zur Privatnutzung, gratis Lademöglichkeit für private e-Autos, tolle Teamevents, Massage, Energiebonus, Coachings, Gesundheitsmanagement, After-Work-Events, lebensphasenorientierte Arbeitsmodelle und vieles mehr



Das Mindestentgelt für diese Position beträgt EUR 3.200,- brutto pro Monat. In Abhängigkeit von Qualifikation und Erfahrung bieten wir eine marktkonforme Überzahlung.



Wir freuen uns über Ihre Online-Bewerbung: wksimonsfeld.at/karriere