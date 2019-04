A World of Innovation

Als Tochtergesellschaft von Worthington Industries, Columbus/Ohio, USA, produzieren wir in Kienberg bei Gaming (NÖ) für den weltweiten Gasemarkt Hochdruckflaschen. Mit einem Jahresumsatz von ca. 100 Mio. € zählt unser Standort in Österreich zu den weltweit führenden Anbietern der Branche.

Wir suchen für unseren Standort in Kienberg

Projektleiter m/w

Stellenbeschreibung:

hr zukünftiges Tätigkeitsfeld umfasst das Managen von technischen sowie von kaufmännischen Projekten.

Aufgabengebiet:

Leitung von produktionsbezogenen Investitions- und Verbesserungsprojekten

Durchführung von Machbarkeitsstudien und Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen

Erstellung von Lastenheften und Angebotsvergleichen

Aufbereitung und Präsentation von Investitionsanträgen (in deutscher und englischer Sprache)

Verantwortung für die gewerbe- und baurechtliche Genehmigung bis zur Fertigstellung

Führung der Projektteams

Anforderungen:

Abgeschlossene technische Ausbildung (HTL oder vergleichbare Ausbildung)

Idealerweise Berufserfahrung im Projektmanagement

Kenntnisse in den relevanten Normen, Gesetzen und Verordnungen

Gute EDV-Anwenderkenntnisse und gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Selbstständige Arbeitsweise und kommunikative Persönlichkeit

Six Sigma Ausbildung von Vorteil aber nicht zwingend

Unser Angebot:

Arbeiten bei Österreichs bestem Arbeitgeber (Great Place to Work Award) mit vielen Sozialleistungen und zusätzlicher Gewinnbeteiligung. Das Mindestgehalt laut Kollektivvertrag beträgt für die ausgeschriebene Position EUR 2.884,-- brutto/ Monat. Bereitschaft zur KV-Überzahlung ist vorhanden.

Wir bieten eine abwechslungsreiche Aufgabe in einem hochmotivierten Team und interessante Entwicklungsmöglichkeiten in einem internationalen Konzern. Haben wir Ihr Interesse geweckt, dann senden Sie bitte Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an at-jobs@worthingtonindustries.com



Worthington Cylinders GmbH

Beim Flaschenwerk 1

3291 Kienberg bei Gaming

www.worthingtonindustries.at