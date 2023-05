Sales Crew ist Teil der M Group und unterstützt seit über 20 Jahren Unternehmen in allen Bereichen der Verkaufsförderung. Wir schaffen Aufmerksamkeit für Marken und Produkte.

PromoterIn / VerkaufsberaterIn

SAMSUNG (Haushalt) | 12h/Woche

Ab sofort

Du bist ein Kommunikationstalent, liebst den Umgang mit Menschen, bist technisch interessiert und hast Spaß am Verkauf? Weltmarktführer SAMSUNG erweitert sein Team, werde auch du ein Teil der Innovation von morgen! Wir suchen ab sofort eine/n motivierte/n FachberaterIn im Media Markt Gerasdorf für 12/Woche – QuereinsteigerInnen sind herzlich willkommen.

Das erwartet dich:

Unbefristete Anstellung nach fixem Dienstplan (Fr + Sa)

Attraktive, fair gestaltete Prämien (zusätzlich zum Fixgehalt)

Umfassendes Onboarding und Produktschulungen

Optimale Rundum-Betreuung durch unser engagiertes, symphatisches Team (im Back Office, wie auch direkt im Markt durch unsere erfahrenen Supervisoren)

Laufende Weiterbildungen (zu Produkten, Sales Skills, etc.)

Teamevents

Ausstattung mit modernen SAMSUNG Smartphones

Mitarbeiterrabatte auf SAMSUNG Produkte

Langfristige Zusammenarbeit

Deine Aufgaben:

Du bist das Gesicht von SAMSUNG und bist Markenbotschafter für den Weltmarktführer

Verkauf und Beratung von SAMSUNG Premium Produkten im Bereich Haushalt

Verantwortung für POS Materialien und für die Präsentation der Produkte im Shop

Regelmäßiges Reporting

Das bringst du mit:

Kommunikationsstärke und Kontaktfreude

Verkaufstalent und Spaß an Beratungen

Technisches Interesse und Lernbereitschaft

Pünklichkeit und Zuverlässigkeit

Gepflegtes, freundliches Auftreten

Ausgezeichnete Deutschkenntnisse

Verkaufserfahrung von Vorteil

Deine Entlohnung:

558,00 Euro (Bruttofixum, monatlich) bei 12 Wochenstunden

zusätzlich bis zu 279,00 Euro Provision

On-Top Prämien (zusätzlich zu Fixum und Provision) bei besonderer Verkaufsstärke

Ziele basieren auf bisherigen Verkäufen/Erfahrungswerten und sind somit realistisch und sehr gut erreichbar

Überzahlung ist je nach Qualifikation und Erfahrung möglich bzw. wird individuell vereinbart

Unterstütze jetzt die Weltmarke SAMSUNG bei der Mission, Menschen zu helfen, das Unmögliche möglich zu machen. Do what you can’t!

Wir freuen uns auf deine Bewerbung: Bitte sende uns deine Unterlagen mit Lebenslauf und Foto an bewerbung.samsung.ce@salescrew.at

Sales Crew Verkaufsförderung GmbH | Maria Leifer Wagenseilgasse 5, 1120 Wien | Web: www.salescrew.at