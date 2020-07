Reinigungskraft Labor (w/m/d)

Teilzeit (20 Std/Woche)

Klosterneuburg (Vienna), Austria

€ 1.750,00* brutto/Monat (Basis Vollzeit 40 Std/Woche)

IST Austria is growing. Grow with us!

IST Austria ist ein kontinuierlich wachsendes internationales Institut für Spitzenforschung in den Biowissenschaften, der Mathematik und Informatik sowie der Physik und Chemie. Wir suchen engagierte Fachexpert_innen aus der ganzen Welt, die unsere Wissenschaftler_innen bei Ihrer exzellenten Forschungsarbeit unterstützen. Auf einem wunderschönen Campus bieten wir vielfältige Möglichkeiten für persönliches Wachstum in einer stabilen Arbeitsumgebung. Dieses Video gibt Einblicke!

Ihre Aufgaben

Die Unterstützung der Life Science Facility umfasst die Reinigung der Laborräumlichkeiten und Reinräume inklusive Abfallentsorgung sowie die Durchführung einfacher Hilfstätigkeiten in wissenschaftlichen Gruppen nach Bedarf.

Reinigungsarbeiten in den Laboratorien inkl. gentechnischer Anlagen der

Sicherheitsstufe 1 und 2

Reinigung unserer Reinräume

Entsorgung und Dekontamination von Laborabfällen inklusive Abfällen der Sicherheitsstufe 2

Sammlung, Reinigung, Sterilisation und Auslieferung von Laborglas und ähnlichen Gütern

Kommunikation mit Wissenschaftler_innen und externen Reinigungsfirmen

Ihr Profil

Pflichtschulabschluss

Deutsch Niveau B1, Englischkenntisse von Vorteil

Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Qualitätsbewusstsein

Ausbildung / Arbeitserfahrung im Laborbereich von Vorteil

Freude an der Arbeit im Team

Körperlich belastbar

Selbstständige und serviceorientierte Arbeitsweise

Kommunikativ, freundlich und flexibel

Ihre Bewerbung schicken Sie bitte per E-Mail an recruiting@ist.ac.at

* Eine Überzahlung ist je nach Ausbildung, Qualifikation und Berufserfahrung möglich. Informationen zur gesetzeskonformen Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten durch IST Austria finden Sie auf www.ist.ac.at/datenschutz.

Am Campus 1, 3400 Klosterneuburg

Tel.: +43 (0) 2243 9000-0 | www.ist.ac.at