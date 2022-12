Wir sind 30.000 Menschen, die im ländlichen Raum vielfältige Dienste erbringen, die Sinn machen und die Region stärken: von Agrardienstleistungen bis zum Personalleasing, von Gartengestaltung bis zum Winterdienst.

So groß wir als Ganzes sind, so familiär sind wir vor Ort. Das Team des Maschinenring Region Amstetten GmbH freut sich auf Verstärkung. Ab sofort bzw. ab Februar/März 2023 suchen wir am Standort 3361 Aschbach, Heide 9, für das Einsatzgebiet Bezirk Amstetten mit Einsätzen in Ennsdorf, St. Valentin, Haag (30-35 Stunden/Woche) und Göstling (ca. 5 Stunden/Woche) eine

Reinigungskraft (m/w/d)

Was du tun wirst: Hygienische Wohlfühl-Räume schaffen

Du sorgst in den von dir betreuten Objekten für Sauberkeit. Damit schaffst du die Grundlage, damit sich die Menschen dort wohlfühlen und gesund bleiben.

Deine hauptsächlichen Aufgaben sind das Reinigen von Büroräumlichkeiten inkl. Sanitärräume sowie Treppenhäuser und Allgemeinräume.

Je nach Objekt arbeitest du in einem Team oder auch alleine. Das stimmen wir gerne mit dir ab.

Was du mitbringst: Körperliche Fitness, Deutschkenntnisse und Gründlichkeit

Der Job fordert körperlich, trotz modernster Hilfsmittel. Ein Kübel mit Wischwasser wiegt 15 kg. Damit kommst du klar.

Du gehst sorgsam mit Reinigungschemie um. Der Werterhalt der zu betreuenden Objekte steht für dich im Vordergrund.

Du kannst dich auf Deutsch gut verständigen und verstehst schriftliche Arbeitsanweisungen.

Du brauchst niemanden, der dich kontrolliert, weil du gründlich und gewissenhaft alles sauber hältst. Das ist für dich selbstverständlich.

Du besitzt einen Führerschein der Klasse B und ein eigenes Auto.

Was du davon hast: Maximale zeitliche Flexibilität, einen sicheren Job und die starke Gemeinschaft des Maschinenrings

Viel Eigenständigkeit. Wir vereinbaren mit dir für jedes Objekt ein fixes Zeitkontingent. In diesem Rahmen bestimmst du, wann du was putzt, wischst oder saugst.

Eine sinnvolle Arbeit. Klar, Saubermachen hat nicht das beste Image. Doch was wir leisten, stiftet vielen Menschen großen Nutzen. Wer ordentlich arbeitet, hat bei uns einen sicheren Job.

Dein Stundenlohn beträgt mindestens € 10,10 brutto/Stunde (zzgl. Diäten). Ob bzw. wie viel es für dich mehr sein kann, hängt von deiner Qualifikation und Erfahrung ab.

Klingt reizvoll? Dann bewirb dich jetzt online unter Jobnummer 13789 auf www.maschinenring-jobs.at. Wir freuen uns auf dich.

Maschinenring Region Amstetten

Eva Aigner

Heide 9, 3361 Aschbach

+43 59060 30350

eva.aigner@maschinenring.at