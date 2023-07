Wir sind österreichweit 30.000 Menschen, die im ländlichen Raum vielfältige Dienste erbringen, die Sinn machen und die Region stärken: von Agrar- bis Personaldienstleistungen, von Gartengestaltung bis zum Winterdienst.

So groß wir als Ganzes sind, so familiär sind wir vor Ort. Für einen Kunden in Randegg suchen wir ab sofort eine/n

Reinigungskraft (m/w/d)

Was du tun wirst:

Du reinigst eigenständig die Verkaufsräume, Sanitäranlagen und Büros.

Du sorgst in den von dir betreuten Objekten für Sauberkeit. Damit schaffst du die Grundlage, damit sich die Menschen dort wohlfühlen.

Was du mitbringst:

Selbstständige, genaue und zuverlässige Arbeitsweise.

Du kannst dich auf Deutsch sehr gut verständigen und verstehst Arbeitsanweisungen.

Sinn für Ordnung, Sauberkeit und Hygiene.

Was du davon hast:

30 h Anstellung - Wenn du mehr Zeit hast, ist Vollzeit auch möglich.

Viel Eigenständigkeit und fixe Arbeitszeiten von MO-FR von 06:30-12:30 Uhr.

Hochwertige Arbeits- und Schutzkleidung.

Wertschätzendes Arbeitsumfeld.

Geförderte Aus - und Weiterbildungsmöglichkeiten warten auf dich.

Als Teil des Maschinenrings bist du zu allen gemeinsamen Aktivitäten eingeladen.

Du verdienst mind. 12,06€ brutto/Stunde. Ob und wie viel es für dich mehr sein kann, hängt von deiner Erfahrung und Qualifikation ab.

Interesse geweckt? Dann bewirb dich gleich online unter der Job Nr. 15639 auf www.maschinenring-jobs.at .

Dein Kontakt

Maschinenring Erlauftal

Michaela Sonnleitner-Eichinger

Erlaufgasse 2

3262 Wang

D: +43 59060 32431

michaela.sonnleitner@maschinenring.at