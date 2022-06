MEINE ISS.

MEINE PERSPEKTIVE.

ISS ist mit 470 000 Mitarbeitern und Niederlassungen in 40 Ländern weltweiter Marktführer und Komplettanbieter für alle Dienstleistungen rund ums Gebäude. In Österreich sind täglich mehr als 7000 Mitarbeiter für unsere Kunden im Einsatz. Mit Ihrer Unterstützung werden wir die Marktführerschaft in Österreich ausbauen und unsere erfolgreiche Strategie weiter umsetzen.

Wir suchen ab sofort für ISS Facility Services GmbH:

Reinigungskraft (m/w/d) (ABX 12689)

38 Wochenstunden in Orth an der Donau

Ihre Rolle:

In der Position als Reinigungskraft (m/w/d) sind Sie gemeinsam mit Ihren Kollegen (m/w/d) für das Durchführen von Reinigungstätigkeiten im pharmazeutischen Bereich bei unserem Großobjekt in Orth an der Donau verantwortlich.

Die Wochenarbeitszeit beträgt 38 Stunden und die Arbeitszeit ist von Montag - Donnerstag 06:00-14:30, Freitag 06:00-12:00.

Ihr Einsatzbereich umfasst:

die Reinigung von Böden, Oberflächen und Geräten

Aufräumarbeiten, Abfallentsorgung und Autoklavierarbeiten

die Vorbereitung des pharmazeutischen Equipments liegt in Ihrer Verantwortung

Warenübernahme, Lagerung

Ihr Profil:

Berufserfahrung in einer vergleichbaren Position

gute PC-Kenntnisse (hauseigenes Programm)

sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift

Führerschein B und eigens Auto (zum Erreichen des Arbeitsplatzes)

ausgezeichnete Umgangsformen und hohe Serviceorientierung

sehr hohes Hygienebewusstsein

Unser Angebot:

Der Bruttostundenlohn beträgt für diese Position mindestens € 9,84 plus Sozialleistungen und allfälliger Prämien. Abhängig von Ausbildung, Qualifikation und Erfahrung ist eine Überzahlung möglich.

ISS als attraktiver Arbeitgeber:

Kollegiales Umfeld mit gegenseitiger Wertschätzung

Sicherer Arbeitsplatz in einem stetig wachsenden Unternehmen

Vielfältige Beschäftigungsfelder

Nutzen Sie bitte unsere komfortable Online-Bewerbung und fügen Sie Ihren Lebenslauf inklusive Foto und sämtliche relevante Zeugnisse bei.

Jetzt online bewerben!