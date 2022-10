Wir sind österreichweit 30.000 Menschen, die im ländlichen Raum vielfältige Dienste erbringen, die Sinn machen und die Region stärken: von Agrardienstleistungen bis zum Personalleasing, von Gartengestaltung bis zum Winterdienst.

So groß wir als Ganzes sind, so familiär sind wir vor Ort. Für einen Kunden in Scheibbs suchen wir ab sofort eine motivierte

Reinigungskraft (m/w)

Was du tun wirst:

Reinigung aller Firmenbereiche (Schauraum, Sanitärräume, Küche, Lager, Werkstatt)

Putzen der Firmen PKWs

Du bist 1. Ansprechperson des Hauses in Sachen Ordnung und Sauberkeit

Was du mitbringst:

Erste Erfahrung in der Reinigung wünschenswert aber nicht Bedingung

Motivation und Eigeninitiative

Ein gutes Verständnis für tägliche Reinigungsroutinen und ein Gefühl für Sauberkeit und Ordnung

Du kannst zwischen 30 und 38,5 Stunden arbeiten

Du bist körperlich fit und belastbar

Was du davon hast:

Fairer Lohn und pünktliche Bezahlung: Du erhältst deinen Lohn pünktlich und verdienst auf jeden Fall gleich viel wie das Stammpersonal der Firma im Beschäftigerbetrieb.

Für diese Position bieten wir 11,17 brutto pro Stunde.

Persönliche Betreuung vor Ort: Dein persönlicher Ansprechpartner unterstützt und berät dich jederzeit, immer ganz in deiner Nähe.

Hochwertige Arbeits- und Schutzkleidung: Du bekommst eine hochwertige Arbeitskleidung, die dich schützt und mit funktionellen Details ausgestattet ist

Klingt interessant? Dann bewirb Dich noch heute unter der Jobnummer 13350 auf maschinenring-jobs.at oder telefonisch unter 0664 8242335!

Dein Kontakt

Maschinenring Niederösterreich-Wien

Waltraud Drescher

Erlaufgasse 2

3262 Wang

D: +43 (59060) 32430

T: +43 (59060) 32400

waltraud.drescher@maschinenring.at