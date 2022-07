Für unser Wohnhaus für Menschen mit Behinderungen in Waidhofen/Thaya suchen wir ab sofort eine Kollegin/einen Kollegen

als Reinigungskraft m/w

Stundenausmaß: 30 Wochenstunden

Wir sind ein Wohnhaus für erwachsene Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung und suchen für unser Team eine neue Mitarbeiterin / einen neuen Mitarbeiter in der Reinigung für 30 Wochenstunden bei einer Arbeitszeit von 8.00 bis 14.00 Uhr.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung und die Zusammenarbeit und bieten einen stabilen und herausfordernden Arbeitsplatz, wobei uns ein angenehmes Betriebsklima und Teamarbeit und Kollegialität wichtig sind.

Wenn Sie Interesse haben und verantwortungsvoll, sozial und engagiert sind und mit Freude gemeinsam mit uns im Team arbeiten möchten, freuen wir uns auf Sie!

Ihr Bruttomonatsgehalt inkl. Schmutzzulage beträgt bei 30 Wochenstunden im Einstiegsgehalt brutto € 1198,80 mit der Möglichkeit der Anrechnung von Vordienstzeiten.

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung inklusive Lebenslauf an waidhofen@kolping.at oder per Post an das

Kolping Wohnhaus für Menschen mit Behinderungen,

Kolpingweg 6,

3830 Waidhofen/Thaya,

z.Hd. Roland Schneider

Roland Schneider | Telefon: 02842/515 83 | Mail: waidhofen@kolping.at