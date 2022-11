Reinigungskraft (Raumpflegerin)

für die Notariatskanzlei 10 - 12 Stunden in der Woche.



Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie an:

Mag. Erwin Kollermann-Grissenberger

3300 Amstetten, Burgfriedstraße 17

oder per Mail an : office@notar-kollermann.at