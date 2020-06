Sachbearbeiter/in

Die Sozialversicherung der Selbständigen sucht für die Betreuung ihrer Kunden in St. Pölten Nachwuchskräfte mit Matura.

Als Voraussetzung erwarten wir von Ihnen:

abgeschlossene Schulausbildung

ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit

Weiterbildungsbereitschaft

Teamfähigkeit

Einsatzbereitschaft und Eigenständigkeit

Im Rahmen unseres internen Ausbildungsprogramms eignen Sie sich fundiertes Fachwissen an, um in der Folge eine verantwortungsvolle Position in der SVS Kundenbetreuung in unserer Landesstelle in St. Pölten zu übernehmen.

Für diese Tätigkeit ist ein monatliches Bruttogehalt von mind. € 2.154,- vorgesehen.

Bei Interesse an dieser herausfordernden Tätigkeit, richten Sie Ihre Bewerbung bitte an die:

Sozialversicherungsanstalt der Selbständigen

Landesstelle Niederösterreich

Neugebäudeplatz 1, 3100 St. Pölten

Tel.: 05 08 08-2583

direktion.noe@svs.at