Esterhazy agiert als eine der wichtigen wirtschaftlichen Kräfte und als bedeutender Impulsgeber im Burgenland und in der pannonischen Region. Das Seebad Breitenbrunn am Neusiedler See erfährt ab heuer eine umfassende Neugestaltung und Aufwertung. Zur Unterstützung unseres Teams direkt in Breitenbrunn suchen wir eine/n engagierte/n

Saisonarbeiter/in Seebadgelände

Seebad Breitenbrunn

Ihr Aufgabengebiet:

Pflege des gesamten Areals

Mähen der Liegewiese, Schneiden der Hecken und Bäume

Müllentsorgung und Säuberung des Badestrandes, Parkplatzes und der Regenwasserkanäle

Durchführung von Reparaturarbeiten an Gebäuden und Steganlagen

Durchführung der Kranarbeiten im Beisein der Bootsbesitzer

Unsere Anforderungen:

Handwerkliches und technisches Geschick

Selbständige Arbeitsweise, Teamfähigkeit, Belastbarkeit

Gute Deutschkenntnisse, Slowakisch- oder Ungarischkenntnisse von Vorteil

Führerschein B sowie eigener PKW zur Erreichung des Dienstortes

Für diese abwechslungsreiche Tätigkeit, zunächst befristet für die Saison 2019, bieten wir Ihnen ein Monats-Bruttogehalt von mind. EUR 1.750,- auf Vollzeitbasis abhängig von beruflicher Qualifikation und Erfahrung.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an Frau Mag. Monika Neeb per E-Mail an: jobs@esterhazy.at

Tel: +43 2682 63 004 DW 132.