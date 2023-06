Der Bereich Pfand ist eine wichtige Servicedienstleistung des Dorotheum mit 28 Standorten in ganz Österreich. Als größtes europäisches Pfandkreditunternehmen überzeugen wir unsere Kund:innen durch Tradition, Fachkompetenz und persönlichen Service. Neben Auktion und Juwelier können wir so für Wertgegenstände jederzeit auch eine Finanzierung anbieten.



Wenn Sie sich mit unseren Werten identifizieren und Freude an der Bewertung von Schmuck, Edelmetallen und Uhrenempfinden, dann freuen wir uns über Ihre Bewerbung zur Verstärkung unseres Teams in Wr. Neustadt als:

Schätzmeister bzw. Trainee Schätzmeister (m/w/d)

für die Bewertung von Schmuck und Uhren

38,5 Stunden/Woche

Ihre neue Stelle:

Bewertung von Schmuck, Edelmetallen und Uhren zur Vergabe von Pfandkrediten

Übernahmen aus Privatbesitz für unseren Auktions- und Handelsbereich

Kundenberatung im Pfand- und Handelsbereich, Kassatätigkeiten

Ihre Qualifikationen und Talente:

abgeschlossene Lehre/Fachschule im Bereich Gold-/Silberschmiedende oder Uhrmachende bzw.mehrjährige Praxis im Schmuckbereich

gemmologische Kenntnisse und Verkaufserfahrung von Vorteil

MS-Office-Kenntnisse

Servicebewusstsein, Kundenorientierung und Flexibilität

Genauigkeit im Umgang mit Geld sowie gutes Zahlenverständnis

Unser Angebot:

eine mehrmonatige, hochqualifizierte Ausbildung in unserer internen Schätzmeisterakademie

eine fundierte Grundausbildung als Trainee, falls die Grundvoraussetzungen für die Schätzmeisterausbildung noch nicht vorhanden sind

ein abwechslungsreiches sowie eigenverantwortliches Aufgabengebiet

ein wertschätzendes, kollegiales Team in einem sicheren Arbeitsumfeld

Weiterbildung und Entwicklungsmöglichkeiten

Personalprämien und Mitarbeitervergünstigungen

vielfältige Gesundheitsmaßnahmen

Für diese Position gilt ein Grundgehalt ab EUR 2.300,- brutto pro Monat (bzw. EUR 1.945,- für die Trainee-Position), zzgl. Überstunden, Zuschlägen und erfolgsabhängiger Komponente. Abhängig von Qualifikation und Erfahrung bieten wir eine marktgerechte Überzahlung.