Unser Mandant bietet eine Expertise in der Produktion von Kunststoffteilen und Baugruppen, die europaweit von Feuerlöscher-Herstellern eingesetzt werden. Im Zuge des fortschreitenden Produktionsausbaus am Standort 2440 Moosbrunn verstärken wir das Team in der Produktion ab sofort um eine/n

Schichtführer Kunststoffverarbeiter/in / Spritzgussmaschineneinsteller/in (m/w/d)

In dieser aufregenden Position sind Sie verantwortlich für Ihr engagiertes Produktionsteam. Sie überwachen die korrekten Produktionsabläufe und stellen sicher, dass interne und externe Vorgaben eingehalten werden. Mit klaren Kommunikationsstrukturen arbeiten Sie eng mit den Mitarbeiter:innen zusammen, um die Einhaltung der Produktionsvorgaben sicherzustellen. Selbst bei Störungen bewahren Sie einen kühlen Kopf, finden rasche Lösungen und dokumentieren transparent, um zukünftige Ausfälle zu vermeiden. Tägliche Abstimmungen, Besprechungen und Mitarbeit an interessanten Projekten runden diese spannende Herausforderung ab.

Ihre Aufgaben:

Vorbereitung und Rüsten der Werkzeuge sowie die Maschineneinstellung

Optimierung des Spritzgussprozesses und Sicherstellung der Einhaltung von Fertigungs- und Qualitätszielen

Erkennung und Behebung von Fertigungsstörungen in der Serienproduktion

Verantwortung für das Schichtpersonal

Ihr überzeugendes Profil:

Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung im Bereich Kunststoff (Lehre | Meisterschule | FS | HTL etc.) oder mehrjährige Berufserfahrung in der Kunststoffverarbeitung (Kenntnisse im Umgang mit Spritzgießmaschinen der Firma Engel sind von Vorteil)

Proaktives Handeln statt Reagieren ist Ihre Stärke

Kommunikationsstärke + Empathie für Ihre Mitarbeiter:innen

Hohes Qualitätsbewusstsein | zuverlässige Handlungsweise | analytisches Denkvermögen

Mehrjährige Berufserfahrung inkl. Führungsverantwortung in einer vergleichbaren Funktion

Unser ansprechendes Angebot:

Umfassende Einschulung für einen erfolgreichen Start

Fixanstellung in einem zukunftssicheren Unternehmensumfeld

Langfristige Vollzeitbeschäftigung (40 Wochenstunden im 2-Schichtbetrieb)

Förderung Ihrer fachlichen + persönlichen Weiterbildung

Als Mitarbeiter:in profitieren Sie von Einkaufsvorteilen in Zusammenarbeit mit verschiedenen Unternehmen

Ein Bruttolohn von mind. € 2.600,00,-- zuzüglich Schichtzulagen | Überzahlung abhängig von Ihrer Qualifikation + Erfahrung

Sie meistern jede Herausforderung …

…und sind außerdem flexibel, arbeiten zuverlässig und leiten Ihr Team mit Elan und Engagement? Sie suchen eine neue berufliche Herausforderung in einem anspruchsvollen Umfeld? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter der Kennnummer 98 185 bevorzugt über unser ISG-Karriereportal oder per eMail an bewerbung.pirker@isg.com. Gerne leiten wir Ihre Bewerbung nach Durchsicht auf Sperrvermerke direkt an unseren Mandanten weiter und stellen im Zuge des beauftragten Bewerbermanagements eine möglichst rasche Rückmeldung an Sie sicher.

ISG-Karriereportal

ISG Personalmanagement GmbH

A-1010 Wien, Universitätsring 14

Kevin Pirker, M: +43 676 775 58 47

@: bewerbung.pirker@isg.com