Wir sind österreichweit 30.000 Menschen, die im ländlichen Raum vielfältige Dienste erbringen, die Sinn machen und die Region stärken: von Agrardienstleistungen bis zum Personalleasing, von Gartengestaltung bis zum Winterdienst.

So groß wir als Ganzes sind, so familiär sind wir vor Ort. Für einen Kunden in Melk suchen wir ab sofort eine/n

Schlosserhelfer (m/w/d)

Was du tun wirst:

In einem renommierten Unternehmen aus der Region arbeitest/hilfst du beim Be- und Verarbeiten von Metall mit

Deine Aufgaben sind Schlossertätigkeiten im Betrieb und auch auswärts

Was du mitbringst:

Du bist handwerklich geschickt, arbeitest gewissenhaft und bist zu 100% zuverlässig.

Du kannst dich auf Deutsch in Wort und Schrift gut verständigen

Du bist vielseitig einsetzbar

Du arbeitest in einem Team, aber auch selbstständiges Arbeiten ist für dich kein Problem

Führerschein B und ein eigenes Fahrzeug zum Erreichen des Einsatzortes sind unbedingt notwendig

Was du davon hast:

Abwechslungsreiche Aufgaben in der Region

Du wirst umfassend mit Arbeits- und Schutzkleidung ausgestattet

Pünktliche und faire Entlohnung, der Mindestlohn beträgt € 12,39 brutto/Stunde

Klingt reizvoll ? Dann bewirb dich jetzt unter maschinenring-jobs.at mit der Jobnummer 12172. Wir freuen uns auf dich !

Maschinenring Niederösterreich-Wien

Gerlinde Horvath

Schrattenbrucker Straße 3

3390 Melk

T: 05906033810

gerlinde.horvath@maschinenring.at