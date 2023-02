Sekretärin

für Rechtsanwaltskanzlei in Ybbs im Ausmaß von 40h/Woche gesucht.

Ihr Anforderungsprofil:

Zuverlässigkeit

Gute Rechtschreibkenntnisse

gute PC-Kenntnisse

Gerne werden auch Bewerbungen von WiedereinsteigerInnen entgegengenommen.

Das Bruttoentgelt ist abhängig von Qualifikation und Vorkenntnissen und beträgt bei Vollzeit bis € 3.500,00 brutto/Monat.

Bei Interesse richten Sie bitte Ihre Bewerbung schriftlich an:

Rechtsanwalt Mag. Dr. Klaus Gimpl,

Stauwerkstraße 13, 3370 Ybbs oder

per E-Mail an: rechtsanwalt@gimpl.com