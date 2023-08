Die Universität für Weiterbildung Krems ist spezialisiert auf berufsbegleitende Weiterbildung. Als öffentliche Universität arbeitet sie mit ihrer Expertise in Forschung und Lehre an der Bewältigung gesellschaftlicher Herausforderungen und richtet ihr Studienprogramm danach aus. Mit rund 8.000 Studierenden aus rund 85 Ländern verbindet die Universität für Weiterbildung Krems langjährige Erfahrung in wissenschaftlicher Weiterbildung mit Innovation und höchsten Qualitätsstandards in Forschung und Lehre. Krems liegt in der einzigartigen Natur- und Kulturlandschaft Wachau, 60 km von Wien entfernt.

Zur Verstärkung unseres Teams in der Fakultät für Gesundheit und Medizin / Zentrum für Gesundheitswissenschaften und Medizin gelangt folgende Position als Karenzvertretung zur Besetzung:

Senior Lecturer – Prae Doc (m/w/d)

40 Std./Woche Inserat Nr. SB23-0151

Ihre Aufgaben

Mitarbeit in Forschung und Lehre im pflegewissenschaftlichen Fachbereich

wissenschaftliche Betreuung von Studierenden bei der Erstellung von wissenschaftlichen Abschlussarbeiten

selbstständige Abhaltung von Lehrveranstaltungen sowie Prüfungstätigkeit

Mitarbeit an Organisations- und Verwaltungsaufgaben sowie an Evaluierungsmaßnahmen

Beratung von Interessent_innen und Studierenden

Verfassen und Veröffentlichung von wissenschaftlichen Publikationen

Ihr Profil

abgeschlossenes Hochschulstudium (Master/Diplom)

Berufs- und Lehrberechtigung in der Gesundheits- und Krankenpflege

mind. 3-jährige einschlägige Berufserfahrung in der Pflege- und/oder Lehrpraxis

ausgezeichnete Deutsch- (mind. C1) und sehr gute Englischkenntnisse (mind. B2)

ausgezeichnete MS-Office-Kenntnisse

eigenständige, flexible und proaktive Arbeitsweise

ausgeprägte kommunikative und organisatorische Kompetenzen

Ihre Perspektive

Vollzeit (40 Std./Woche), bei einem Mindestgehalt von EUR 3.277,30 brutto monatlich auf Vollzeitbasis (Kollektivvertrag der Universitäten §49), Bereitschaft zur Überzahlung bei entsprechender Qualifikation und Berufserfahrung

innovatives und modernes Arbeitsumfeld am Campus Krems

Möglichkeit zum Homeoffice sowie zum mobilen Arbeiten (im Ausmaß von max. 42% der Arbeitszeit)

sehr gute Weiterbildungsmöglichkeiten im Rahmen der eigenen Studienprogramme, umfangreiches Angebot der betrieblichen Gesundheitsförderung sowie des Universitäts-Sportinstituts (USI)

Wir freuen uns auf Bewerbungen von Menschen mit Behinderung, welche über das geforderte Profil verfügen.

Die Universität für Weiterbildung Krems sieht in der Diversität ihrer Mitarbeiter_innen hohes Innovationspotential und bekennt sich zur Vielfalt als leitendes Prinzip.

Bitte übermitteln Sie uns Ihre überzeugende Online-Bewerbung bis spätestens 04.10.2023 über unser Online-Tool: https://www.donau-uni.ac.at/jobs