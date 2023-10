Die Universität für Weiterbildung Krems ist spezialisiert auf berufsbegleitende Weiterbildung. Als öffentliche Universität arbeitet sie mit ihrer Expertise in Forschung und Lehre an der Bewältigung gesellschaftlicher Herausforderungen und richtet ihr Studienprogramm danach aus. Mit rund 8.000 Studierenden aus rund 85 Ländern verbindet die Universität für Weiterbildung Krems langjährige Erfahrung in wissenschaftlicher Weiterbildung mit Innovation und höchsten Qualitätsstandards in Forschung und Lehre. Krems liegt in der einzigartigen Natur- und Kulturlandschaft Wachau, 60 km von Wien entfernt.

Zur Verstärkung unseres Teams in der Fakultät für Gesundheit und Medizin / Department für Gesundheitswissenschaften, Medizin und Forschung gelangt folgende Position zur Besetzung:

Senior Scientist – Prae Doc (m/w/d) – Schwerpunkt Physiotherapie

30 - 40 Std./Woche Inserat Nr. SB23-0102 7

Ihre Aufgaben

wissenschaftliche Betreuung von universitären Lehrgängen des Fachbereichs Medizinisch-technische Spezialisierungen mit Schwerpunkt Physiotherapie

Betreuung von Masterarbeiten, inklusive Begutachtung und Beurteilung von schriftlichen Abschlussarbeiten

Unterstützung bei der Konzeption von neuen Lehrgängen (Curriculumsdesign)

Konzeption und Abhaltung von Lehrveranstaltungen sowie Prüfungstätigkeit im Bereich Physiotherapie und/oder wissenschaftliches Arbeiten

Recherche und Erstellung wissenschaftlicher Beiträge

Einwerbung von drittmittelfinanzierten Forschungsprojekten und Erstellung von Projektanträgen

Mitarbeit in Forschungsprojekten gemeinsam mit Kooperationspartner_innen (z. B. Moorheilbad Harbach) und Fördergeber_innen

Ihr Profil

abgeschlossenes Hochschulstudium (Master/Diplom) aus dem Bereich Physiotherapie oder anderen einschlägigen Fächern aus dem Gesundheitsbereich

laufendes Doktorat oder PhD-Studium wünschenswert, vorzugsweise aus dem Bereich Physiotherapie, alternativ aus einem anderen einschlägigen Fach aus dem Gesundheitsbereich

laufende oder abgeschlossene Ausbildung für Orthopädische Manuelle Therapie (OMT) nach IFOMPT Standard, Abschluss eines international anerkannten Diploms daraus wünschenswert

Lehrerfahrung an Fachhochschulen und/oder Universitäten

Vernetzung in wissenschaftliche Gesellschaften und Communities im Bereich der Physiotherapie

Publikationserfahrung in internationalen peer-reviewed Journalen wünschenswert

ausgezeichnete Deutsch- (mind. C1) und sehr gute Englischkenntnisse (mind. B2)

eigenverantwortliche, flexible und proaktive Arbeitsweise

Teamfähigkeit und ein hohes Maß an kommunikativer und organisatorischer Kompetenz

Ihre Perspektive

Teilzeit (mind. 30 Std./Woche) oder Vollzeit (40 Std./Woche)Kollektivvertrag der Universitäten §49Bereitschaft zur Überzahlung bei entsprechender Qualifikation und Berufserfahrung

innovatives und modernes Arbeitsumfeld am Campus Krems

Möglichkeit zum Homeoffice sowie zum mobilen Arbeiten (im Ausmaß von max. 42% der Arbeitszeit)

sehr gute Weiterbildungsmöglichkeiten im Rahmen der eigenen Studienprogramme, umfangreiches Angebot der betrieblichen Gesundheitsförderung sowie des Universitäts-Sportinstituts (USI)

