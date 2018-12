Ihre Zukunft im Autohaus Kamper

Sie wollten schon immer für ein sehr gut geführtes Unternehmen tätig werden? Wir suchen Verstärkung für unser Team:

Service-Leiter/in

Sie bringen mit:

einschlägige Berufserfahrung als Service-Leiter in der KFZ-Branche

Volkswagen, Audi, ŠKODA, SEAT Markenerfahrung von Vorteil

sicheres und freundliches Auftreten sowie ausgeprägte Kundenorientierung

hohe Kommunikationsfähigkeit, Argumentationsstärke, Eigeninitiative & selbständiges Arbeiten

Fähigkeit, technische Inhalte verständlich zu erklären

Umsetzung von Ideen und Verbesserungsvorschlägen

abgeschlossene Meisterprüfung und 57a unterschriftsberechtigt

Wir bieten Ihnen:

Langfristige Perspektiven

Ein kollegiales Betriebsklima

Eine leistungsorientierte Bezahlung

Ihre Aufgaben:

Personalmanagement (Führung, Motivation und Koordination des Teams)

Schnittstelle zwischen Geschäftsführung & Mitarbeitern



Haben wir Ihr Interesse geweckt? Ihre aussagekräftige Bewerbung inkl. Lebenslauf und Zeugnisse richten Sie bitte per Mail an:

josef.kamper@autohaus.at

Kamper GmbH

z.Hd. Herrn Josef Kamper

Gewerbegebiet Neusiedl am See-Prädium | 7100 Neusiedl am See

josef.kamper@autohaus.at | www.autohaus-kamper.at

Das Mindestgehalt für diese Stelle beträgt € 3.500,00 brutto/Mo auf Basis Vollzeitbeschäftigung. Bei positionsrelevanter Berufserfahrung und individueller Qualifikation erfolgt eine marktadäquate Überzahlung.